Čtyři tipy na nejlepší podzimní městskou dovolenou

Že podzim není ročním obdobím, které by přálo dovoleným a cestování? A zkoušeli jste v říjnu nebo v listopadu navštívit nějakou metropoli? Letní davy bývají ty tam i na těch nejnavštěvovanějších místech, architektonické skvosty podtrhuje příjemné podzimní slunce a vše rámují barevné stromy. S našimi tipy se navíc snad ani nemá co pokazit.

Vybírejte, kam vyrazíte

Zní to možná banálně, ale důkladný výběr místa, kam se na podzimní dovolenou vydáte, já základním kamenem cesty k báječným zážitkům. Zejména na podzim nejde jen o to, co chcete vidět, ale i o spoustu dalších faktorů. Začněme třeba počasím. Například v Barceloně se ještě v listopadu můžete těšit ze spousty slunečních paprsků a tepla. Cesta sem z pošmourné české kotliny může být dokonce prospěšná psychickému i fyzickému zdraví. To v norském Bergenu se musíte připravit na déšť, ještě kratší dny než u nás a rtuť teploměru tvrdošíjně odmítající šplhat k vyšším číslům.

A rozhodně nejde jen o počasí. Jestli milujete podzim pro jeho barvy, musíte hodně přemýšlet i o termínu zahraniční podzimní dovolené. Na severu a v horách se stromy barví dříve a dříve také shazují listy. Naopak v Římě nebo ve Valencii se období barev posouvá třeba až do listopadu. Ale také je třeba vědět, co se má barvit. Zatímco kanadský Vancouver leží obklopený hlubokými lesy, ve značně vyprahlejším Madridu musíte za barvami vyrazit do parků a Káhira podzimní zážitek téměř nenabídne.

Ušetřete na letenkách

Místo bychom vybrané měli, tak teď se tam nějak dostat. Nemrhejte časem cestováním autem nebo autobusem. Kratší podzimní dny vytěžte na maximum a využijte nejrychlejšího způsobu dopravy - letadlem. Rozhodně to neznamená, že musíte zbytečně utrácet. Říjen nebo listopad jsou přece mimo turistickou sezonu, a tak seženete letenky opravdu levně. Zejména turisticky zajímavá města jako Londýn nebo Praha levné letenky snad doslova přitahují. Použitím kvalitního srovnávače je nakoupíte jedna dvě. Vyhledávání je tu rychlé a flexibilní. Během několika kliknutí máte před sebou nabídku všech leteckých společností na jednom místě. I samotná rezervace letenek je otázka doslova pár kliknutí. Ty nejlepší srovnávače jsou pak flexibilní i v oblasti platby - umožňují ji odložit na později nebo rozdělit na splátky. Nákup letenky totiž není jen otázkou ceny, ale rozhodnout mohou i přidružené služby.

Mějte plán B

Můžete milovat podzim sebevíc, ale když se chcete kochat rozkvetlým městem a přižene se nekolikadenní déšť, máte po legraci. Stačilo by přitom mít plán B. Ono je tedy při proměnlivosti podzimního počasí spíše chybou ho nemít. Snad každá metropole ukrývá spoustu muzeí, galerií, výstav nebo architektonických skvostů. Využijte toho, že jsou na podzim téměř liduprázdné. Když už počasí nevybízí k procházkám, můžete čas strávit i jinými zážitky. A pokud zádumčivé počasí vydrží déle, zajděte si třeba do kavárny nebo restaurace s pěkným výhledem, dejte si něco dobrého, pozorujte dění kolem sebe, nasávejte atmosféru a nechte plynout čas. Takto poznáte kulturu a genius loci každého města nejlépe - pěkně v klidu a v teple.

Nespěchejte!

I na podzim se pak vyvarujte hlavní chyby, kterou při plánování dovolené děláme skoro všichni. Máme před sebou prodloužený víkend nebo týden a v kapse dlouhatánský itinerář se vším, co chceme stihnout. Celý pobyt je pak protnut stresem, že se nestihne všechno. A ono by se něco stalo, pokud by se všechno nestihlo? Využijte toho, že se podzimní scenerie mění téměř každým okamžikem. Využijte toho, že máte možnost zpomalit. Využijte toho, že podzim není nakloněný jarnímu a letnímu shonu. Využijte toho, že kolem vás neproudí davy turistů. Co nestihnete vidět a navštívit tentokrát, kvůli tomu můžete přece přijet příště. Nespěchejte, dejte si na čas a uvidíte, že vás taková podzimní městská dovolená uspokojí mnohem více.

A dejte si samozřejmě práci i s výběrem letenek. Hesla jako "Paříž letenky" váš vyhledávač rychle přetaví v odkazy na ty nejlepší srovnávače. Výběr v nich pak zaručí slušnou ušetřenou částku, kterou můžete utratit třeba v některé pařížské kavárně, až tu budete za deště pěkně pomalu nasávat atmosféru francouzské metropole.