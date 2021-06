Do boje proti komárům spolu s bylinkami i jablečným octem!

S letními teplotami přichází nejen prázdniny, ale také hejna komárů. Ti dokážou pořádně znepříjemnit kempování, grilovačku s přáteli nebo třeba pobyt u vody. Přečtěte si, čím zmírnit nepříjemné svědění a jak se vyhnout jejich žíznivým sosáčkům.

Ideálním způsobem, jak předejít štípancům, je nenechat se poštípat vůbec. To bychom ale museli strávit celé léto ve skafandru. Je tedy dost pravděpodobné, že i letos na nějakého toho komára, resp. jeho samičku, jelikož samci krev nesají, narazíte. Pokud se tak stane, zkuste místo po štípnutí neškrabat, protože tím stoupá riziko infekce kůže a příležitost pro bakterie dostat se hlouběji do rány. Na kůži vám pak mohou zůstat nevzhledné jizvy, kterých se budete složitě zbavovat. Vyzkoušet můžete některé z tipů našich babiček a prababiček. Co tedy na komáří bodnutí zabírá? A jak jim případně předejít?

Nejlepší prevencí je obrana

Jedním ze způsobů, jak se komárům a následným štípancům vyhnout, jsou různé repelenty. Nesčetné množství jich lze najít v drogeriích, vyzkoušet ale můžete domácí repelent, ve kterém nenajdete žádné chemikálie. Příprava je velmi jednoduchá, stačí smíchat tyto esenciální oleje: 30 kapek muškátu, 30 kapek citronely, 20 eukalyptu citronového, 20 kapek levandule a 10 kapek rozmarýnu. Do toho přidejte polévkovou lžíci vodky, půl hrnku vilínové vody a půl hrnku octa. Veškeré ingredience smíchejte do rozprašovače, přidejte vodu, promíchejte a můžete směle do boje proti komárům. Než repelent začnete používat, nezapomeňte ho vyzkoušet na malé ploše pokožky, abyste předešli případným alergickým reakcím.

První pomoc z lékárny

Pokud jste přeci jen nějaký ten štípanec schytali a ten vás úporně svědí nebo vám místo nepříjemně nateklo, je nejpohodlnějším a často také nejúčinnějším řešením návštěva lékárny. Přípravky k tomu určené obsahují látky, která by měly od nepříjemného svědění ulevit. Vyzkoušet můžete Roztok po bodnutí hmyzem od české značky phyteneo. Ten obsahuje amoniak, který pomáhá předcházet otoku a svědění. Kromě toho obsahuje roztok také extrakt z měsíčku a divizny, jenž podrážděnou pokožku zklidní. Jeho aplikace je díky roll-on formě jednoduchá a zvládnou ji i děti. Mimo produktů z lékárny můžete vyzkoušet také různé rady našich babiček.

Jablečný ocet jako dezinfekce

Skvělým pomocníkem proti štípancům od komárů je jablečný ocet. Nejenže zbaví otoku, ale také místo vpichu dostatečně vydezinfikuje. Stačí ho nanést na navlhčený kapesník nebo odličovací tampon a místo potřít. Pokud je štípanec větší a místo nateklejší, přidržte tampon s octem na postiženém místě minutu až dvě. Jestliže nemáte doma jablečný ocet, nezoufejte, podobnou službu udělá i obyčejný ocet, ten je ale o něco méně účinnější.

Kostky ledu aneb pomocná ruka imunitnímu systému

S komáry a jejich štípanci si dokážou poradit také kostky ledu. Chlad zbaví nejen nepříjemného svědění a následného otoku, ale zpomalí také šíření komářích slin v krevním oběhu, které jsou zodpovědné za podráždění pokožky. Pokud v mrazáku zrovna led nemáte, sáhněte po mražené zelenině.

Pomůže zelenina v podobě cibule a brambor

Cibule nebo brambory nechybí snad v žádné domácnosti. Kromě toho, že je můžete použít na vaření, si umějí poradit také s komářím štípnutím. Použití je naprosto jednoduché, ukrojíte plátek cibule nebo brambory a přiložíte na místo vpichu. Převažte kapesníkem nebo obvazem a nechte asi půl hodiny působit. Ve chvíli, kdy svědění ustoupí, místo opláchněte vodou.