Dovolená na poslední chvíli? V Babylonu žádný problém.

Nestihli jste naplánovat letní dovolenou? Nebo vám ještě pár dní volna zbylo k dobru a přemýšlíte kam byste vyrazili? Žádný problém. Centrum Babylon Liberec je pro bezstarostný pobyt s dětmi (ale i bez nich) vynikající volbou.

Zažij úžasné vodní dobrodružství

Děti milují vodní hrátky, proto určitě neuděláte chybu, když je vezmete do babylonského Aquaparku. Pokud jste tam ještě nebyli, tak Vás jistě překvapí ojedinělá výzdoba jako ze sci-fi světa Julese Vernea. Kromě tradičních atrakcí, jako jsou tobogány a skluzavky, Vás vodní park naláká do tajemné jeskyně s akvárii, či k relaxaci ve vířivkách nebo Saunovém světě. Třikrát denně se tu na vodní zeď nad hladinou bazénu promítá Laser Show. Za slunečného počasí si můžete přímo z Aquaparku vyjet na Sluneční terasu s výhledem na Ještěd a panorama Liberce.

Moře zábavy pod jednou střechou

Vodními radovánkami však zábava v Babylonu nekončí. Vezměte děti do Funparku. Tenhle zábavní park plný atrakcí si užijí batolata i desetiletí raubíři. Pusťte je do lanového centra, kde dostanou helmu a postroje jako horolezci, a nechte je otestovat, jestli zvládnou udržet balanc. Do těla si rozhodně dají v ninja aréně, což je vlastně taková Pevnost Boyard, kde na ně čekají nejrůznější překážky. Všechno je měkké, příjemné a bezpečné. Že věda nemusí být nuda, poznáte, pokud navštívíte iQPARK, který také sídlí v areálu Centra Babylon. Pokračovat můžete např. rodinným turnajem v bowlingu nebo blouděním zrcadlovým Labyrintem. Ani fanoušci virtuální zábavy nepřijdou zkrátka: vyzkoušejte Laser Game! Vyrazte do podzemí postapokalyptického metra a začněte svůj boj o přežití!

Bezstarostná rodinná dovolená

Babylon toho nabízí ještě mnohem více a jeden den vám na vše určitě stačit nebude. Proto dopřejte sobě i celé rodině zasloužený odpočinek ve WELLNESS HOTELU BABYLON a vyberte si pobyt s výhodným balíčkem zábavy. Ten zahrnuje neomezené vstupy do většiny zábavních středisek. Nemusíte se starat ani o stravování, v hotelu vám zajistí snídaně, obědy i večeře.

Báječný odpočinek jako v antických lázních

Pokud Vás naopak "dovolená" s dětmi vyčerpala a toužíte po relaxaci, není nic jednoduššího než zvolit v Babylonu pobyt s neomezeným přístupem do rozsáhlého a nadstandardně vybaveného wellness centra. Obzvláště po létě nastává klidnější období pohody v hotelu, takže lenošit můžete v klidu a bez výčitek. Můžete zvolit např. výhodný pobytový balíček Dovolená bez dětí nebo některý z dalších tematických balíčků.

Ještě stále nemáte jasno? Při zrušení pobytu do dvou dnů do příjezdu neplatíte žádné storno poplatky a děti do třinácti let bydlí v Babylonu dokonce zdarma!

Více informací naleznete na www.hotelbabylon.cz a www.centrumbabylon.cz