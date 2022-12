Elektrokola a zima? Jde to skvěle dohromady, stačí se o ně starat!

S chladným počasím a zkracujícím se denním světlem mnoho cyklistů odtlačí elektrokolo do sklepa a vymění jej za jiný dopravní prostředek. Pokud však dodržíte několik základních pravidel, můžete si jízdu na elektrokole užívat po celou zimu. Požádali jsme ambasadora společnosti Bosch eBike Systems Richarda Gasperottiho, aby se s námi podělil o své tipy.

Připravte své e-kolo na chladné dny

Příprava elektrokola na zimní sezonu se podobá údržbě každého běžného kola. Před zimou zkontrolujte všechny pohyblivé části včetně převodů, řetězu a brzdových destiček. Pokud většinu roku jezdíte bez blatníků, na období od prosince do dubna si je určitě nainstalujte. Jízda v promočeném oblečení je nepříjemná kdykoli, ale jakmile teplota klesne k nule, mokro odspoda dokáže proměnit i obyčejnou ranní vyjížďku v utrpení, které vás zbaví pozitivní motivace na další dny.

Chraňte elektromotor

Na elektromotor nasaďte neoprenový kryt, který ho ochrání před agresivní směsí soli, bláta a sněhu. A ještě jedna rada: když se vydáte na jízdu na sněhu, nezařazujte režim turbo, který má velký točivý moment a mohl by vést k nekontrolovanému protáčení kol na kluzkém povrchu.

Akumulátor uchovávejte na teplém místě

Baterie je citlivá na teploty a v chladném počasí má tendenci ztrácet svou kapacitu až o pětinu. Nižší kapacita má vliv na dojezd, a tak zkracuje vaše cesty. Odborníci proto doporučují uchovávat baterii na suchém a teplém místě. Pokud nemůžete mít elektrokolo ve vytápěné garáži nebo ve sklepě, raději baterii vyjměte a uložte ji přes noc doma. Baterie by se také měla dobíjet pouze při pokojových teplotách, na rám ji zas můžete nacvaknout až těsně před jízdou. Totéž platí, když přijedete do cíle, například do zaměstnání nebo do školy, kde podle ambasadora Bosch eBike Systems Richarda Gasperottiho raději baterii odpojte a po dobu pobytu ji uschovejte u sebe v tašce.

A co když přece jen nechcete přes zimu jezdit?

Pokud plánujete na delší dobu přestat jezdit na kole, měly by být baterie a displej uloženy při teplotách mezi 10° a 20° Celsia ve zbytkové kapacitě mezi 30 a 60 procenty. Tip na závěr: Na rozdíl od mnoha jiných baterií nevyžadují akumulátory Bosch PowerPack dobíjení před první jízdou ani po delší době nečinnosti.

Méně potu díky podpoře motoru

Pokud jde o oblečení, elektrocyklisté se potí méně než běžní cyklisté, protože jim motor poskytuje podporu. Díky menšímu pocení je pravděpodobnější, že zůstanete ve vyšším tepelném komfortu. Vlněné tričko základní vrstvy, nepromokavá bunda a kalhoty vám zpříjemní jízdu. Vhodné je chránit přední část těla, zejména hrudník. Nikdy nezapomínejte na helmu, protože riziko pádu je na sněhu nebo ledu mnohem vyšší.

Nezapomínejte pít

I když pocit žízně není tak naléhavý jako v létě, budete se hodně potit a ztratíte spoustu vody. "Abyste zůstali hydratovaní, můžete použít izolované láhve, které se vejdou do košíku na kolo, přesto bych osobně naplnil kladickou termosku čajem a vezl ji v batohu. V létě je skvělý camelbak, ale po chvíli jízdy v teplotách pod nulou může hadička zmrznout a v tu chvíli je celý systém úplně zbytečný.

Pedály, brzdy, světla!

Technické tipy pro bezpečnou zimní jízdu

"Těm, kteří se rozhodli vyzkoušet jízdu na kole na sněhu, bych doporučil nahradit běžné pedály platformami, na které se pohodlně vejdou i rozměrné zimní boty," říká Richard Gasperotti. Po zkušenostech terénních jezdců pomůže k lepší trakci mírné snížení tlaku v pneumatikách. Zvýšenou pozornost věnujte mazání řetězu, který je vystaven působení vlhkosti ze sněhu a agresivní soli ze silničního posypu. Pozornost věnujte také brzdám. Kotouče se pokryjí sněhem, který po krátké době nebrzdění roztaje a změní se v led, což má za následek sníženou účinnost již v prvních okamžicích vašeho brzdného úsilí. Tenkou vrstvu ledu proto během jízdy čas od času odstraňte lehkým přibržděním. Vzhledem ke krátkému slunečnímu dni je nutné myslet na to, abyste měli před každou jízdou dobité přední i zadní osvětlení.