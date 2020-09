Expedice Tatra kolem světa 2 se vrací do ČR, v Íránu jim neprodloužili víza

Členové expedice Tatra kolem světa 2 se dočasně vrací do Česka, v Íránu jim totiž nebyla prodloužena víza. Auta poputují do Ruska, kde si je posádka vyzvedne, až obdrží tamní víza, a bude pokračovat ve své cestě. Podle předpokladu by to mělo být počátkem příštího roku. V pátek to novinářům sdělila za expedici Kateřina Božková. Cestovatelé dorazí z Teheránu podle ní v pátek odpoledne.

Výprava navazuje na expedici Tatra kolem světa z konce 80. let. Při únorovém odjezdu z Prahy její členové plánovali, že za tři roky ujedou asi 270 tisíc kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Plány jim ale zkomplikovalo už v úvodu šíření nákazy koronaviru, kvůli čemuž museli změnit trasu.

"O prodloužení víz (v Íránu) jsme zažádali v úterý - zamítnuto. Zamítli mám i výjimku, že tu jsme s auty a nemůžeme s nimi opustit Írán," uvedl vedoucí výpravy Marek Havlíček. Platnost íránských víz členům výpravy končí v pátek.

Expedice se proto následně rozhodla vrátit z Íránu do Česka a auta poslat po moři do Ruska, kde na ně počkají. "Budeme se snažit ze všech sil dostat víza do Ruska, vyzvednout auta a procestovat jih Ruska a následně podle plánu zazimovat auto u gruzínských hranic, abychom se příští rok mohli vydat na asijský okruh podobný původnímu letošnímu plánu," doplnil Havlíček.

Božková doplnila, že časový plán není příliš narušený, protože současná etapa měla končit v říjnu. Z Ruska by auta měla podle ní vyrazit v únoru.

První výprava Tatry kolem světa vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí opadl. Nynější expedice vyrazila z Prahy 22. února, koncem března kvůli koronavirovým opatřením uvízla v Turecku. Jedním z hlavních cílů má opět být šíření dobrého jména Česka ve světě.