Festival IQ Play nabídne takzvané chytré hračky

Festival IQ Play nabídne v únoru ve zlínském zámku takzvané chytré hračky. Na akci budou moci návštěvníci vidět, ale hlavně vyzkoušet hry a hračky vzdělávacího charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Řekla to organizátorka Věra Stojarová. Festival potrvá od 1. do 29. února.

Polovina prvního patra zámku se promění ve velkou hernu, která bude rozdělená do několika zón. "Zóna logických her bude plná společenských deskových her, smart her pro jednoho hráče, logických her a zvětšenin deskových her. Stavebnicová zóna bude plná stavebnic z nejrůznějších materiálů. Chystají se i méně známé stavebnice. Baby zónu pak budou tvořit Montessori hračky, logické skládačky a smyslové hračky," uvedla Stojarová.

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet také nové hry nebo takové, které se běžně neprodávají. Nebudou chybět ani kuličkodráhy, zvonkodráhy, skleněné mozaiky nebo netradiční dřevěné skládačky.

Festival se ve Zlíně bude konat třetím rokem. "Takzvané chytré hračky podporují u dětí kreativitu, představivost, logické a strategické myšlení a jemnou motoriku. Akce bude ukázkou přímé podpory technického vzdělávání dětí, která u těch nejmenších začíná právě hrou s těmito vzdělávacími hrami. Těší mne, že se na akci návštěvníci seznámí s chytrými hračkami od výrobců z celé republiky. I letos chystáme hodně novinek, po kterých po celý rok pátráme," uvedla Stojarová, organizátorka festivalu. Dopoledne podle ní zavítají na akci děti ze základních a mateřských škol. "Nově se k nám letos přidávají i střední školy, které mají velký zájem zapojit do chytrého hraní i své studenty," uvedla Stojarová.