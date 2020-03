Den čtvrtý: Dobrodruzi předali peníze organizaci Gorilla Doctors

Poslední únorový den odstartoval druhý ročník expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! Na dobrodružnou cestovatelskou výpravu za gorilami do národního parku Bwindi se tentokrát vydali zpěvák skupiny Sto zvířat Honza Kalina, uznávaný primatolog a "gorilí táta" Marek Ždánský a výherce soutěže a shodou okolností ošetřovatel opic Lukáš Baránek.

Jak probíhal čtvrtý den expedice, popsali ve svém cestovatelském deníku Marek Ždánský a Lukáš Baránek.

Marek Ždánský

Dnes jsme měli milou povinnost předat peníze vybrané z prodeje kávy a čokolády organizaci Gorilla Doctors. To je organizace, která pracuje jak v Ugandě, tak ve Rwandě i Kongu, kde žijí gorily horské. Jsou to veterináři, kteří se starají o zdraví goril z pralesa. Z daru 7 400 000 ugandských šilinků měli obrovskou radost. Moc jim to pomůže.

Lukáš Baránek

Na stanici Gorilla Doctors nás zasvětili do práce jejich týmu a ukázali zázemí s řadou přístrojů a lékařských nástrojů. Měli jsme možnost vidět spoustu odebraných vzorků trusu a tkání goril, které zkoumají nebo posílají k dalšímu výzkumu do Evropy a USA. Dokonce jsme dostali poučení o technice uspávání zvířat před zákrokem, smontovali jsme uspávací pušku a ukázali nám i cvičný terč, na kterém trénují. Protože spolupracují i s vědci z České republiky, natočili jsme jim pozdrav a byli jsme rádi, že naše malá země pomáhá při ochraně goril ve volné přírodě.