Den druhý: cesta do národního parku Bwindi

Poslední únorový den odstartoval druhý ročník expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! Dobrodružné cestovatelské výpravy za gorilami do národního parku Bwindi se tentokrát vydali zpěvák skupiny Sto zvířat Honza Kalina, uznávaný primatolog a "gorilí táta" Marek Ždánský a výherce soutěže a shodou okolností ošetřovatel opic Lukáš Baránek.

Jak probíhal druhý den expedice, popsali ve svém cestovatelském deníku Marek Ždánský a Lukáš Baránek.

Marek Ždánský

Dnešní ráno začalo po rozednění procházkou po národním parku Lake Mburo. Je to totiž jeden z mála parků, kterým se můžete s ozbrojeným průvodcem procházet pěšky, protože zde nežijí žádné velké šelmy, které však v tomto prostředí chybí, stejně jako sloni.

Lukáš Baránek

V parku nás hned u vstupu přivítala skupina kočkodanů zelených a po vyřízení vstupních formalit jsme vykročili vstříc zážitkům. Po pár minutách jsme již pozorovali prasata savanová ve společnosti vodušek znamenaných. Průvodce byl fajn chlapík a celou cestu nás zahrnoval množstvím informací, a tak jsme se dostali až k napajedlům, u kterých byly zebry a buvoli. Nakonec jsme viděli i šest žiraf a spokojeně odjeli směrem k národnímu parku Bwindi. Cesta byla klikatá a dlouhá, nakonec nás ale čekala odměna v podobě krásných výhledů na domov horských goril - úžasný prales.