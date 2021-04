Jak mít energie pod palcem aneb čím se vyplatí topit

Nejen na teplo domova, ale i na rodinný rozpočet má zásadní vliv to, čím a jak topíme. Není už topení uhlím pasé? Jaké nevýhody s sebou přináší topení plynem a proč jsou tepelná čerpadla nejúspornějším a nejekologičtějším zdrojem vytápění? Přinášíme cenné rady ohledně zdrojů tepla, které v nadcházející zimní sezóně můžou ušetřit nemalé peníze. Navíc poradíme, jakým způsobem vytápění zatížíte životní prostředí co nejméně.

Při volbě způsobu vytápění je důležité zohlednit typ budovy, která bude vytápěna. Stará kamenná chalupa si žádá naprosto jiný přístup, než je tomu například u nízkoenergetické novostavby. Zásadní je také velikost vytápěné plochy a počet osob, které v domě bydlí. Dalším faktorem jsou technické prostory, bez nich se nelze obejít v případě kotle.

Vytápění elektřinou: vyplatí se?

Velmi pohodlným a téměř bezúdržbovým způsobem vytápění je za pomoci elektrické energie. Jednou z výhod je nízká pořizovací cena elektrokotlů, na které se nevztahuje povinnost pravidelných revizí. Elektrokotle zaujmou také dobrou regulovatelností, tichým provozem a možností instalace přímo na zeď, a to bez nutnosti komínu. Zároveň se jedná o finančně nejnáročnější způsob vytápění a vyplatí se domům a bytům s malou tepelnou ztrátou.

Tepelné čerpadlo: vyšší pořizovací cenu vyváží nízké provozní náklady

Nejúspornějším a nejekologičtějším zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo. To využívá levnou tepelnou energii, kterou získává z okolního prostředí. Čerpadlo se vyznačuje minimálními nároky na obsluhu, vysokou účinností a také možností online ovládání a regulování teplot. Nespornou výhodou je také možnost dům nejen vytápět, ale zároveň ho i během horkých letních měsíců ochlazovat. Pořízení tepelného čerpadla však představuje vysokou počáteční investici, jejíž návratnost je udávána mezi 5 až 7 lety. "V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám lze v současné době, a to až do konce roku 2021, využít možnosti dotací, díky kterým pak kompletní pořízení tepelného čerpadla stojí reálně jen desítky tisíc korun," vysvětluje Jiří Svoboda, jednatel firmy Master Therm tepelná čerpadla.

Plynový kondenzační kotel: efektivní řešení pro zateplené domy

Oblíbeným a komfortním způsobem je vytápění plynem, které je považováno za velmi účinné a poměrně levné řešení. Ideální je tzv. kondenzační kotel využívající i teplo vzniklé kondenzací spalin, který lze použít jak k vytápění domácnosti, tak i ohřevu vody. Nutností je ovšem připojení kotle k odpadu a také zavedení plynové přípojky a rozvodu plynu, tudíž je vhodné zejména pro ty, kteří přípojku už mají. Vybudování takové přípojky na vlastní náklady je totiž velmi drahou záležitostí, počítejte s náklady v řádech několika desítek tisíc korun. U plynového kotle je zároveň nutná každoroční revize, jejíž cena se pohybuje v rozmezí 500 až 1100 Kč.

Kotel na biomasu: ekologický zdroj energie za nízkou cenu

Automatické kotle patří mezi oblíbené způsoby, jak vytápět dům. Použít lze např. kusové dřevo nebo pelety. Jednou z hlavních předností je nízká cena paliva. Navíc se jedná o ekologický a obnovitelný zdroj energie. "Na vytápění rodinného domu, jehož roční tepelná ztráta je mezi 60-70 GJ jsou potřeba přibližně 4 tuny pelet, což je něco mezi 25 a 30 tisíci korun, včetně dopravy paliva až k vašemu kotli. Cena se odvíjí od toho, zda kupujete pelety volné, ty jsou nejlevnější, či balené," říká Pavel Fohler z CDP Ivory. Je třeba počítat také s dostatečným technickým prostorem na uskladnění paliva a kotle.

Extra tip: V případě toho, že chcete porovnat náklady na vytápění, stačí použít kalkulačku na odborném webu, kde zadáte vstupní data, jako je např. velikost domu, lokalita, ve které se nachází, počet osob žijících v domě nebo množství ohřívané vody a jednoduše tak zjistíte, jaké budou náklady na roční vytápění právě vašeho domu.