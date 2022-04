Jak mít po zimě chatu či chalupu jako ze škatulky

Ne nadarmo se o Češích říká, že jsou národem chatařů a chalupářů. S příchodem jara už mnozí z nich opouštějí městské byty, aby si vychutnali klid ve víkendovém obydlí v lůně přírody. Abyste si však sezonu užili, je nejprve potřeba dát příbytek pořádně do pucu! Na co při generálce nezapomenout?

Tyčový vysavač zbaví chatu všech nečistot

Za dobu, kdy zůstalo místo opuštěné, se v jeho útrobách mohla nahromadit spousta nečistot, často i okem nepostřehnutelných. Části drobného mrtvého hmyzu, pyly, prach, ale i spory plísní, odumřelé kožní buňky, výkaly roztočů... Tyto složky mohou zejména alergikům způsobovat nepříjemné zdravotní potíže a narušit tak celkovou pohodu poklidně prožitého víkendu. Zbavit se nečistot vám jednoduše pomůže akumulátorový vysavač, se kterým je snadná manipulace, dá se snadno převézt v autě a lze ho používat i tam, kde není zavedená elektřina. Například šikovný pomocník Dyson V8 Absolute + s vysokým sacím výkonem odstraní nečistoty nejen z koberců i tvrdých podlah, ale disponuje také celou řadou nástavců pro různé typy povrchů, včetně nové svítící štěrbinové hubice, která dosáhne i do obtížně dostupných míst a odhalí i skrytý prach.

Řádně vyvětrejte a provoňte svůj letní příbytek!

Většina chatařů svůj příbytek přes zimu nechává "ladem" a po dlouhých měsících a vlhké zimě je nutné jeho útroby pořádně vyvětrat. Odtáhněte také nábytek a zkontrolujte, zda se někde nenadělala plíseň. Pokud ano, inkriminovaná místa ošetřete speciálním prostředkem proti plísním. Předejít potížím může pomoci umístění pohlcovače vlhkosti před zimou. Chalupu pak provoníte díky osvěžovači vzduchu, aroma difuzéru či aromalampě s esenciálním olejem anebo můžete vsadit na přírodní aroma a rozvěsit po chatě například levandulové pytlíčky.

Aby se vám spalo jako v bavlnce...

Po příjezdu na chatu nezapomeňte vytáhnout ven peřiny i polštáře a nechat je provětrat na čerstvém vzduchu. Také matrace zbavte nečistot - zde vám opět pomůže tyčový vysavač, u přístroje Dyson V8 Absolute + použijte speciální matracovou hubici. Pokud na chalupě nemáte pračku, vezměte domů vyprat lůžkoviny, ale také deky, ubrusy a závěsy se záclonami - ve všech textiliích se totiž jednoduše usazují nečistoty i alergeny. Důkladně vyklepejte také koberce.

Zatopte si a zkontrolujte komín i okapy

Po dlouhé zimě to chce, aby se chata pěkně prohřála, proto zatopte v krbu či kamnech. Předtím, než je dáte do provozu, ovšem nezapomeňte zkontrolovat komín! Nejednomu chataři se již stalo, že v komínu zůstal uvíznutý například zbloudilý mrtvý pták. Pokud máte chatu v lese, může do něj napadat také listí či větvičky. Komín tedy vyčistěte a prověřte, jestli má dobrý tah. Nánosů napadaných nečistot zbavte rovněž okapy a zkontrolujte, zda i střešní krytina v pořádku ustála nepříznivé zimní počasí, vítr a mrazy.

Zbavte se nezvaných návštěvníků

Je možné, že během zimních měsíců, kdy byla chata prázdná, se do ní nastěhovali noví nájemníci, se kterými ovšem nebudete chtít svůj víkendový příbytek sdílet. Řeč je o hmyzu, ale i o hlodavcích. Existují různé prostředky, jak je vymýtit, od pastiček přes naftalínové kuličky až po ultrazvukové plašiče myší. Ovšem pozor - pokud máte děti nebo domácího mazlíčka, nikdy nepoužívejte jedy na myši! Jestliže zjistíte přítomnost nezvaných návštěvníků, nezapomeňte zkontrolovat, zda nenapáchali škody na elektroinstalaci - například neohryzali kabel ledničky či televize. Zkuste najít, kudy se do chaty dostali, a ucpat veškeré díry, které mohou sloužit jako přístup. Zároveň vydesinfikujte povrchy, zvláště v kuchyni a jídelních prostorách, kde se mohli prohánět. A veškeré potraviny schovávejte vždy uzavřené v dózách nebo šroubovacích sklenicích, aby se k nim nedostali.