Jak nenásilně odlehčit jídelníček po svátečním hodování?

Vánoce jsou svátky klidu a pohody, nebo by alespoň být měly, a také dobrého jídla. S novým rokem pak ale přicházejí výčitky a předsevzetí, protože naše oblíbené kalhoty se podezřele srazily a nejdou dopnout. Vrátit se zpět do kondice není tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vše se dá zvládnout úpravou jídelníčku, kterou zvládne každý.

Známe to asi všichni, během vánočních svátků zdoláváme celá pohoří bramborového salátu a statečně k tomu přikusujeme smažený řízek či rybu. Ke kafíčku si pak dopřejeme cukroví, odměníme se svařákem a o různých návštěvách a pohoštěních už ani nemluvíme. Najednou je tady nový rok a s ním přichází prozření, oblečení nám dává varovné signály a na váhu se bojíme postavit. Pod vlivem různých reklam a případných předsevzetí nasazujeme drastické diety a bereme útokem fitness centra, což nám často stejně dlouho nevydrží. Tak takhle tedy ne.

Rozum do hrsti a půjde to samo

První věc je uvědomit si, že není nic špatného na tom, vyhradit si třeba dva sváteční dny, kdy si opravdu dopřejete, ale ty ostatní se snažte držet v rámce vašeho normálu nebo už trochu odlehčovat. Důležitý je také pohyb, takže si zajděte s rodinou na procházku někam do přírody. Cesty gauč-lednička se opravdu nepočítají. No a potom zde máme odstraňování následků, pokud jsme tu sebekontrolu o svátcích úplně nezvládli. I když odlehčit jídelníček přijde vhod i těm, kteří stále zůstali na své váze, neboť tělo zbavíte toxinů a zklidníte žaludek.

Rozhodně zapomeňte na drastické diety, které by vedly jen k tomu, že budete podráždění, unavení, rozhodíte si metabolismus, budou vám chybět důležité živiny a v konečném důsledku přiberete víc, než shodíte. "Na úpravu jídelníčku jděte vždy s rozumem, měl by být složen nejen z kvalitních potravin, ale měl by být i živinově vyvážený a dostatečně pestrý. Při jeho skladbě musíte brát také v potaz svůj věk, zdravotní stav, životní styl, množství pohybu, případné genetické dispozice a řadu dalších faktorů. Každý jsme jiný, takže univerzální diety nemají příliš smysl. Obecně by v našem jídelníčku měly být z přibližně 35 % zastoupeny kvalitní tuky, dále pak z 15-20 % bílkoviny, které jsou důležité pro tvorbu svalů a tvoří základní struktury kůže, kostí či hormonů," vysvětluje Ing. Petr Havlíček, výživový specialista. Do jídelníčku patří i kvalitní sacharidy, které jsou významným zdrojem energie (pokud "nejedeme" v ketodietě). Ale pozor, máme na mysli hlavně tzv. komplexní sacharidy, obsažené například v luštěninách, celozrnných cereáliích či škrobové zelenině. Nesmíme zapomínat ani na ostatní druhy zeleniny a ovoce, kterého není třeba se bát. "Sacharidové potraviny nejsou jen zdrojem energie, ale i vlákniny, které potřebujeme minimálně 30-40 g denně. Vláknina sice nemá žádnou energetickou hodnotu, přesto je nesmírně důležitou složkou naší stravy. Kromě toho, že podporuje činnost trávicího traktu, slouží jako výživa pro náš získaný orgán - střevní mikrobiom, který je přímo spojován nejen s naším fyzickým a duševním zdravím, ale i se zdravou tělesnou hmotností," dodává Ing. Havlíček. Veledůležitý je samozřejmě i dostatečný pitný režim, tvořený neslazenými tekutinami, především vodou, doplněnou o neslazené čaje a lehké minerální vody. Množství tekutin lze paušálně definovat 3 dcl na 10 kg tělesné hmotnosti, nicméně množství je třeba upravovat především dle podmínek okolního prostředí (teplota, vlhkost, popřípadě proudění vzduchu) a provozovaných aktivit.

Jasný cíl a pravidelnost

A teď tedy co s tím, když už při pohledu na všechna ta doporučení máme chuť to vzdát. Zároveň je tady pracovní kolotoč, do kterého jsme s novým rokem opět naskočili, takže toho času také příliš není. I tak se nevzdávejte, najděte si svou rutinu. Začněte tím, že budete jíst pravidelně tři vydatnější a živinově vyvážená jídla denně. Zrušte konzumaci sladkých a alkoholických nápojů, sladkostí a všech vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Naopak navyšte porce ovoce a zeleniny. Toto může být během dne trochu problém, ale v dnešní moderní době si s tím hravě poradíme. Zkusit můžete 100% přírodní instantní smoothie, které připravíte během chvilky kdekoliv a kdykoliv. Smoothies Gusty jsou z nadrceného lyofilizovaného ovoce, tedy mrazem sušeného, takže si zachovává většinu prospěšných látek. Neobsahují žádné přidané cukry ani aditiva.

Hýbat se je fajn

Klíčový je také poměr přijaté a vydané energie, proto v každém případě zařaďte do své rutiny i pohyb. Nemusíte si hned pořizovat členství ve fitness centru nebo běhat maraton, jen místo výtahu použijte schody, vystupte o zastávku dřív a dojděte kousek pěšky, každý pohyb navíc se počítá. A taková procházka v přírodě dělá divy, kromě pohybu si vyčistíte hlavu a v této hektické době se vždy hodí užít si chvíli klidu, kdy je člověk jen sám se sebou. A vzpomeňte si, vše začíná právě v hlavě. Tak hodně úspěchů v novém roce, nejen těch hubnoucích.