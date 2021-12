Jak oživit podlahy z různých materiálů

Podlahy v našich domácnostech jsou vystaveny neustálé zátěži, protože po nich chodíme, přenášíme nábytek a padají na ně různé předměty. Proto je vždy nejlepším řešením zvolit materiál, který je odolný a nebude příliš rychle vykazovat známky opotřebování. Jak správně pečovat o nášlapnou vrstvu podlahy, aby krytina vydržela co nejdéle? Odborník z Hornbachu radí, jak na to.

Běžná rutina, jako zametání, vytírání a vysávání podlah, je samozřejmostí, a tuto údržbu nelze nikdy zcela vypustit. Tradiční čištění ale nemusí být vždy dostatečné a z důvodu opotřebování je důležitá i pravidelná údržba. Aby vám podlaha vydržela co nejdéle, vybírejte odolné krytiny. "Obnovit opotřebenou podlahu není u všech druhů materiálů možné. Všeobecně platí, že kompletně se dá zrenovovat pouze dřevěná podlaha. Ovšem správnou péčí a vhodnými prostředky můžete prodloužit životnost i jiným podlahám," hovoří Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

Dřevěné podlahy

Dřevo jako přírodní materiál je vhodné do všech typů interiérů. Je ale potřeba myslet na to, že není ideální volbou pro vlhké místnosti. Důležitou součástí udržování krásy každé dřevěné podlahy je její ochrana před nežádoucím poškozením. Jednou z nejdůležitějších věcí, jež nelze opomenout, je okamžité utírání rozlitých tekutin. Vrchní vrstvy laku nebo oleje zpočátku podlahu ochrání, ale pokud se tekutina nechá vsáknout do dřeva, může způsobit nenapravitelné škody.

Zásadní výhodou dřevěných podlah, oproti jiným materiálům, je možnost kompletní renovace. V případě, že je podlaha opotřebovaná, nastal čas zasáhnout a nanést nový nátěr. "Dřevo neustále pracuje, a proto se doporučuje dřevěnou podlahu pravidelně ošetřovat nátěrem. Opětovný nátěr nezahrnuje broušení," upozorňuje specialista z Hornbachu a pokračuje, "jedná se o nanesení další vrstvy povrchové úpravy na vrchní část podlahy, aby se jí vrátil lesk. V domácnostech nanášejte na dřevěné podlahy lak, na chalupách, kde vlhkost kolísá, raději tvrdý voskový olej." Tento postup pomůže prodloužit životnost podlahy o mnoho let.

U starých či mimořádně poškozených podlah bude potřebné opravit spáry a povrch důkladně zbrousit. Následně naneste na povrch speciální lak, jenž zajistí rovněž zatažení spár.

Laminátové podlahy

Pravidelné čištění a správná údržba zajistí, že laminátové plovoucí podlahy zůstanou čisté a lesklé. Pokud ale použijete nesprávné čisticí prostředky nebo důkladně neodstraníte nečistoty z povrchu, podlaha může začít vypadat matně. V takovém případě je nezbytné laminátové podlahy hloubkově vyčistit pomocí teplé vody a jemného čisticího prostředku. "Vyhněte se používaní abrazivních nebo agresivních čisticích prostředků, protože poškozují vrchní vrstvu laminátu a způsobují ztrátu lesku. Z času na čas natřete povrch podlahy přípravkem určeným výhradně pro plovoucí laminátové podlahy. Zvýší lesk a ochrání horní vrstvu," vysvětluje Richard Klička.

Korkové podlahy

Krása korku spočívá v tom, že jako přírodní materiál se kůra, ze které se vyrábí, liší. Mohou se na něm vyskytovat "uzlíky" či různé dírky, které mu dodávají jedinečný charakter. Korkové podlahy jsou sice mimořádně příjemné na chůzi a mají dlouhou životnost, jsou ale náchylnější na poškození. Dbejte na to, abyste co nejrychleji setřeli všechny rozlité tekutiny nebo skvrny. Stojatá voda ponechaná na podlaze může vést k nabobtnání, proto ji vždy stírejte do sucha. "Ochranný film na korkové podlaze je nutné pravidelně obnovovat, aby udržela barvu. I přesto se časem projeví rozdíl v barvě mezi místem, kde stál nábytek, a volně přístupným prostorem," dodává odborník z Hornbachu.

PVC podlahy

PVC podlahy jsou odolné vůči vodě a skvrnám. Mohou být taktéž ošetřeny speciální povrchovou úpravou, která je činí ještě odolnějšími, a zároveň zjednodušuje čistění. Péče je mimořádně snadná a obvykle si nevyžaduje speciální údržbu. Pokud je ovšem povrch PVC podlahy porézní, doporučuje se podlahu navoskovat. Předejdete tak proniknutí vody do struktury krytiny a následnému popraskání.