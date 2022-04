Jak rozhýbat děti aneb proč kroužky nestačí

Fyzicky aktivní děti jsou zdravější, spokojenější a inteligentnější. Jak ale docílit, aby se pohyb stal nedílnou součástí jejich života? Zeptali jsme se sportovní a školní psycholožky Radky Kulhánkové.

"Abyste v dětech probudili lásku k pohybu, musíte se do něho pustit spolu s nimi. Malé děti v předškolním věku jsou jako houby, které nasávají všechno kolem. A protože se učí převážně pozorováním, potřebují vidět, jak to děláte vy." vysvětluje Radka Kulhánková.

Proč kroužky nestačí

"Děti mladší šesti let ještě nejsou zralé, aby se naplno zapojily a začlenily do kolektivu. Potřebují vedle sebe svého dospělého, který jim dodá důvěru a pomůže překonat nejistotu při osvojování si nových aktivit a zvládání neznámých situací.

Spíš než kroužky, které jsou dnes trendem a které většinou nabízejí jen jednostranné zaměření, je důležitější dopřát dětem všestranný pohyb. Ten jim dá dobrý základ pro všechny sporty.

Na výběr konkrétního sportu přichází čas až mnohem později - u dívek po devátém roku věku, u chlapců ještě o 2-3 roky déle.

Důležité je nepromarnit prvních 10 let, kdy je dětské tělo nejvnímavější k rozvoji pohybových dovedností."

Zkrátka dopřejte dětem příležitost, aby se mohly seznámit se všemi formami pohybu. Choďte s nimi do přírody, hrajte spolu pohybové hry, plavejte, lezte po kopcích, jezděte na kole, podnikejte výlety, a to pravidelně a bez ohledu na počasí."

Pohyb jako zábava

"Aby děti u fyzických aktivit vydržely, musejí je hlavně bavit, ale bavit by měly i vás. Pusťte se třeba do činností, v kterých vy sami nejste kovaní."

Vyzkoušejte například jízdu na koloběžce, užijete si spoustu legrace a společné dobrodružství.

Pohybem k větší spokojenosti i inteligenci

Veškerý čas, co s dětmi strávíte, se vám bohatě vrátí. Děti, které se pravidelně hýbou, jsou totiž nejen zdatnější, ale i inteligentnější a šťastnější. Jak to?

Při pohybu se aktivuje centrum rovnováhy ve středním uchu, kde jsou početná nervová zakončení. Ta do mozku vysílají informace o poloze našeho těla v prostoru. Mozek tyto informace zpracovává a v návaznosti na ně pohyb koordinuje, díky tomu se vytvářejí nové a nové synapse, což zvyšuje kapacitu mozku, potažmo inteligenci.

Centrum rovnováhy, je-li aktivováno, začne navíc vylučovat hormony štěstí (endorfin, dopamin), jako kdyby nás tělo chtělo za pohyb odměnit.

Proto je lezení po prolézačkách, běhání, skákání, točení se a houpání velmi důležité pro spokojenost a všestranný rozvoj dětí.

Dobrá zpráva nakonec

Pokud si říkáte, kde na to všechno máte vzít v každodenním kolotoči čas, máme pro vás dobrou zprávu. Evropská unie přijala soubor legislativních opatření, která rodičům dětí do osmi let přinesou dva měsíce dovolené navíc. To aby mohli se svými dětmi trávit více času.

Nová pravidla, která právě projednává vláda, by měla začít platit od začátku letošního srpna.