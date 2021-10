Jak se efektivně zbavit roztočů v domácnosti

Roztoče najdeme v každé domácnosti, bohužel nejsou viditelní pouhým okem, proto je boj s nimi poměrně náročný. Nejvíce si libují v ložnici, kde žijí většinou v matracích, polštářích a lůžkovinách. Udává se, že zhruba 5-10 % váhy lůžkovin tvoří roztoči! Běžným úklidem je nevyženete, proto je potřeba vyzkoušet jiné metody, kterými je z domova vystěhovat, a to obzvlášť tehdy, máte-li doma alergiky.

Jak poznáte alergii na roztoče?

Alergii na roztoče není radno podceňovat, může totiž přejít až v alergické astma. Projevuje se například otoky očí, slzením, záněty spojivek, dušností nebo bolestmi hlavy. Rozpoznání samotné alergie bývá složitější, často je zaměňována se zánětem nosohltanu nebo běžnou chřipkou. Je proto vhodné navštívit lékaře, který určí diagnózu. Ulevit mohou nejen běžně dostupné léky, ale také dostatečné větrání bytů či důkladný úklid, protože roztočové alergeny jsou přítomny po celé domácnosti.

V boji proti roztočům pomůže suchý led

Ani sebedokonaleji provedený úklid nezvládne odstranit všechny roztoče a další alergeny. Nejvíce roztočů najdeme v matracích, mají rádi teplo a vlhko, proto jsou pro ně ideálním prostředím. Nejefektivnějším řešením je při jejich odstraňování suchý led. Jedná se o jednoduché a hygienické řešení. Při čištění matrací, které se doporučuje provádět 3-5krát do roka, na ně stačí suchý led nasypat a nechat působit. Čištění probíhá v suchu, a to doslova. Na rozdíl od klasického ledu ten suchý totiž vysublimuje. "Důležité při použití suchého ledu je myslet na to, že se během čištění odpařuje oxid uhličitý, proto se během dezinfekce nezdržujte v místnosti a nechejte otevřená okna," vysvětluje Market development manager společnosti SIAD Iordanis Paraskevopulos. Při ošetřování lůžkovin je vložte do igelitové tašky či sáčku a zasypte dvěma až třemi odměrkami suchého ledu. "Měli byste samozřejmě nechat menší odvětrávání, aby měl oxid uhličitý kudy unikat," dodává Iordanis Paraskevopulos.

Ložní prádlo perte na 60 °C

Matracím, přikrývkám a polštářům mohou kromě suchého ledu pomoci také protiroztočové povlaky. Ty uzavřou roztočové alergeny a zabraňují jejich přímému proniknutí k člověku. Lůžkoviny jako povlečení nebo prostěradla perte každý týden při teplotě 60 °C. Nižší teplota vám nezajistí likvidaci roztočů, alergen, který roztoči produkují, sice dočasně zničí, ale samotný roztoč v nižší teplotě přežije. Důležitá je také pravidelná výměna matrací, ideálně každých 8-10 let, u polštářů a peřin se doporučuje výměna dokonce každý rok.

Nezapomeňte na pravidelný úklid

A jedno zlaté pravidlo na konec, pravidelnost růže přináší, proto neopomíjejte pravidelný úklid domácnosti. Při utírání prachu byste měli použít dva hadříky, nejdříve vlhký a poté suchý, jedině tak zabráníte rozptýlení prachu s alergenem do vzduchu. Perte i textilní a plyšové hračky stejně jako lůžkoviny, tj. na 60 °C. Pokud to pokyny výrobce neumožňují, můžete použít výše zmíněný suchý led. Alergikům neprospívá ani nadmíra věcí v domácnosti, na kterých se prach drží, proto zkuste domácnost vytřídit. Nezapomínejte ani pravidelně větrat a nepřetápět místnosti. V boji vám mohou pomoci i čističky vzduchu s certifikací pro alergiky ECARF s velmi jemným filtrem, který je schopný roztoče zachytit. Zároveň dokážou reagovat i na změny vzduchu a zvýšit výkon, pokud je ve vzduchu více alergenů.