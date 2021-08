Jak uchovávat potraviny při převozu na chatu

Vyšší teploty potravinám přepravovaným v autě na chatu či chalupu příliš nesvědčí. Jiné řešení než právě tohle však mnohdy neexistuje, třeba když se vaše chata nachází mimo civilizaci nebo v malé vesničce bez obchodu. Správně provedený transport je však pro potraviny naprosto nezbytný, vzhledem k tomu, že i během velmi krátké chvilky v autě může vlivem nadměrného tepla dojít k jejich znehodnocení. Podívejte se na pár dobrých rad, jak postupovat, pokud chcete uchovat potraviny čerstvé.

Vše do lednice

Maso, sýry a uzeniny jste v lednici zvyklí uchovávat běžně, pokud chcete prodloužit životnost i jiným potravinám, nechte je před odjezdem na chatu také vychladit. Řeč je hlavně o sladkostech a zelenině, naopak ovoci a pečivu by lednice mohla spíše uškodit.

Výběr kvalitního obalu

Základem pro převoz je volba správného obalu. Měl by to být takový, který zaručí ty nejlepší skladovací podmínky, tedy sucho a nepropustnost. To nejlépe splňují plastové dózy, které jsou hygienické, zabrání proniknutí vody a zajistí při přepravě delší trvanlivost.

Efektivní řešení v podobě suchého ledu

Možná jste o něm ještě neslyšeli, ale až ho vyzkoušíte, nebudete chtít nic jiného. Suchý led je vlastně pevné skupenství oxidu uhličitého, který svými vlastnostmi nahradí ochlazení jakéhokoliv druhu. "Pokud vás čeká dlouhá cesta nebo vám chladnička na chatě vypoví službu, nemusíte se bát. Stačí umístit jeden blok suchého ledu pod a druhý nad potraviny a problém je vyřešen," radí Iordanis Paraskevopulos, market development manažer ze společnosti SIAD. Bloky suchého ledu si můžete pořídit na e-shopu značky SIAD společně s termoboxem.

Izolační taška poslouží v létě i v zimě

Izolační taška za několik set korun může být při přepravě potravin k nezaplacení. Nejen, že udrží potraviny déle studené a čerstvé, ale funguje také na opačném principu. Využijete ji tedy celoročně. Její velkou výhodou je i to, že je skládací, její skladování tedy nezabere žádné místo.

Dražší záležitost v podobě autochladničky

Finančněji náročnější variantou je autochladnička. Výběr správné autochladničky záleží na více faktorech; kolik jídla budete převážet, pokud potřebujete převoz na krátkou trasu, nebo pořádný výkon na delší převoz. Uchovávat v chladničce můžete jakékoliv potraviny, nevýhodou je však nutnost neustálého příjmu elektrické energie. Před pořízením chladničky tedy musíte zvážit, jaké výstupy má vaše auto a kde všude bude možné chladničku zapojit.