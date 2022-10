Jak uklidit tak, abyste měli na dlouhou dobu od uklízení pokoj?

Sedíte doma a říkáte si, že by se s tím nepořádkem všude kolem mělo něco udělat? Právě teď je čas na důkladný podzimní úklid! Podívejte se na tipy, jak uklidit tak, abyste měli zase na dlouhou dobu vystaráno.

Umyjte okna

Sundejte záclony a závěsy, vyperte je, omeťte prach z parapetů a pusťte se do práce, protože okna se sama neumyjí. Nejprve se vrhněte na okenní rámy a parapety, pak vyměňte vodu a zaměřte se na skla. Pokud byste postupovali v opačném pořadí, hrozí, že skla při mytí rámů opět zašpiníte a přiděláte si tak zbytečně práci. Důležitý je také směr, kterým budete okna mýt a leštit. Jednu stranu byste měli mýt odshora dolů a druhou zleva doprava, jedině tak odhalíte, kde máte šmouhy.

Zbavte se nezvaných návštěvníků rychle a efektivně

Roztoči žijí v každé domácnosti. Pokud se těchto nezvaných hostů, kteří navíc nejsou viditelní pouhým okem, zaměřte se hlavně na matrace, polštáře a lůžkoviny, právě tam to roztoči mají nejradši. A jak si s nimi poradit? Nejefektivnější je suchý led. "Suchý led stačí nasypat na matraci a nechat působit. Velkou výhodou je, že čištění probíhá v suchu, protože suchý led sublimuje. To znamená, že netaje, ale vypařuje se," vysvětluje Dita Punčochářová ze společnosti SIAD, která suchý led vyrábí. Jde tedy o velmi snadný a účinný způsob, jak domácnost nepříjemných roztočů, kteří mohou způsobovat alergie, zbavit.

Potravinové skříňky

Činnost, kterou nemá rád asi nikdo. Měli byste ale vědět, že čím více si na ní dáte záležet, tím méně často ji budete muset provádět. Pečlivým úklidem všech skříněk a poliček na potraviny získáte lepší přehled o tom, co kde máte. Díky tomu můžete také ušetřit, nebudete totiž kupovat věci, které doma už jsou. Možná objevíte potraviny s prošlým datem spotřeby, které zbytečně zabírají místo. Co nepotřebujete, vyhoďte, a všechny regály pořádně vytřete.

Opomíjená položka na seznamu - spotřebiče

Právě spotřebiče jsou na úklidovém seznamu položkou, na kterou spousta lidí zapomíná. Všechny spotřebiče by se měly alespoň jednou za rok pořádně vyčistit. Při čištění lednice, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby i myčky zkuste využít spíše přírodní pomocníky, kterým důvěřovaly už naše babičky, tedy vodu s octem, sodou, citronem a solí. V kombinaci s mikrohadříky dokážou to, co chemické čisticí prostředky a navíc jsou šetrné k životnímu prostředí.

Obměňte si šatník!

Čas vyměnit letní garderobu za tu podzimní! Takže schovejte plavky, kraťasy a minisukně, a místo toho si do skříně pověste svetříky, bundičky a saka. Podzim sice bývá ještě relativně teplý, nikdy ale nevíte, kdy přijdou první ranní mrazíky, a je lepší být připraven. S uskladněním sezonního oblečení pomohou vakuové pytle, do kterých vložíte oblečení a poté z něj vysavačem vysajete všechen vzduch. Oblečení je tak mnohem skladnější, a navíc je chráněno před prachem a dalšími nečistotami.