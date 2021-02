Jak zhubnout i se zdravotním omezením?

Přestože zima je v plném proudu, většina z nás se začíná těšit na teplé počasí a přemýšlí, jak zatočit s přebytečnými kily. Někomu to jde jedna báseň, jiní s nimi bojují a co teprve ti, kteří mají nějaká zdravotní nebo jiná omezení. Poradíme, jak hubnout zdravě a efektivně při diabetu, v těhotenství, po porodu či při menopauze.

Diabetes není překážkou

Cukrovka je stále častějším onemocněním a podle dostupných statistik jím trpí téměř milion Čechů. Rozlišujeme dva typy tohoto onemocnění. První typ je dědičný, ale není tak častý. Více jak 90 % všech pacientů trpí diabetem 2. typu, za jehož nejběžnější příčinu je považována obezita. Důležitou součástí léčby je redukce hmotnosti a také omezení tuku a cukru. Diabetičtí pacienti by neměli dát na internetové hubnoucí rady, ale při redukci váhy se vždy poradit s lékařem. V případě cukrovkářů se doporučuje nízkoenergetická dieta. Každodenní strava by měla být rozdělena do 4-6 vyvážených porcí, ve kterých nesmí chybět bílkoviny ve formě libového masa, doplněné o menší přílohu a zeleninu. Diabetici by se měli vyvarovat všech slazených nápojů a celkově se zříct jednoduchých cukrů, sacharózy nebo např. medu. Při shazování nadbytečných kil je klíčová nejen strava, ale také pohyb. Ideálním sportem je chůze, vytrvalostní běh, kondiční cvičení, jízda na kole a plavání. Při vyšší sportovní aktivitě je důležité hlídat hladinu glykemického indexu a ve chvíli, kdy klesne cukr pod 3,9, je potřeba dodat tělu něco sladkého. V takových případech pomůže třeba banán nebo hroznový cukr.

Fit i během těhotenství

Nastávající maminky myslí v první řadě na své miminko a na to, aby mělo vše, co potřebuje. I v těhotenství je možné mít svou váhu pod kontrolou, a přitom neohrozit zdraví očekávaného potomka. Pro nastávající rodičky se rozhodně nedoporučují drastické diety. Důležitá je vyvážená strava obsahující hodně zeleniny, dostatek bílkovin, zdravých tuků (například ořechy) a sacharidů. Naopak je dobré dát si pozor na jednoduché cukry, vyskytující se ve sladkostech a ovoci. V případě výrazné změny v jídelníčku je vždy dobré poradit se s lékařem. Co se týče pohybové aktivity, nejlepší jsou speciální cviky pro těhotné, ale také upravená jóga a procházky.

Bezpečné hubnutí po porodu



Pro novopečené maminky platí, že na dietu je nutné jít pomalu a svou stravu si musí bedlivě hlídat: "Úprava a dodržování vhodného jídelníčku je nutná nejen v těhotenství, ale i v období laktace. Jednak nadále dochází k zásadní zátěži organismu ženy hormonálními změnami, ale přidává se i psychické a fyzické vyčerpání, které je způsobeno poporodním obdobím a následnou péčí o dítě," vysvětluje MUDr. Karel Metyš, odborník na výživu. Kojící žena by měla mít stravu zdravou a rozmanitou, bez klasických alergizujících surovin. Mezi ty patří například rajčata, chřest, cibule, exotické ovoce nebo jahody. Přes všechna stravovací omezení, je nutné mít v jídelníčku dostatečné množství vitaminů, a přitom neohrozit miminko: "Ideální volbou, jak svému tělu dodat to nejlepší, je například GS Mamavit Prefolin + DHA, který byl vyvinut s odborníky z Ústavu pro matku a dítě v Praze-Podolí a kromě omega-3 mastných kyselin obsahuje i dalších 22 vitaminů včetně jódu, vápníku, železa, hořčíku a zinku," dodává MUDr. Karel Metyš. Dále se doporučuje zařadit například jógu, cvičení na míči nebo pilates. Maminky nemusí mít obavy, že by kvůli cvičení přišly o mléko, je dokázáno, že zdravá sportovní aktivita jeho tvorbu dokonce podporuje.

Jde to i v období menopauzy

Spoustu žen trápí po přechodu potíže s hmotností. Pokud se jedná o mírný váhový přírůstek, přibližně okolo 3 kilogramů, nic se neděje. Problém nastává při nadměrném ukládání tuků v oblasti břicha a poklesu svalové hmoty. Proto je důležité svůj jídelníček obohatit o bílkoviny, které podporují udržení svalstva a zařadit cvičení. Vhodná je jóga, pilates, plavání či jízda na kole. Strava by měla odpovídat zdravému životnímu stylu, s ohledem na snižující se bazální metabolismus. Vynechávat by se nikdy neměla snídaně, aby se tělo dobře nastartovalo. Ideální je si během dne jídlo rozvrhnout do 4-5 menších porcí. Mezi vhodné potraviny patří například drůbež a ryby, ale také tofu, tempeh a chybět by neměly ani mléčné produkty jako tvaroh a neslazené jogurty s kulturou. Do jídelníčku se doporučuje zařadit také zeleninu bohatou na vlákninu jako třeba mrkev, zelí nebo brokolice. Vláknina totiž působí pozitivně na střeva, potlačuje chuť k jídlu a může snižovat návaly horka a noční pocení.