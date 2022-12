Jaké jsou vysněné dárky Čechů? Kniha, auto nebo mír

V minulosti se Vánoce obvykle nesly v duchu dodržování adventních tradic a velkých příprav. Začalo to první adventní nedělí, kdy se zapalovala první svíčka na adventním věnci, následovaly bačkory za oknem, které čekaly na naplnění dobrotami od Mikuláše a v neposlední řadě děti usedaly k psacím stolům s perem a papírem v ruce v naději, že jim letos Ježíšek přinese pod stromeček to, co si opravdu přejí. V posledních letech se sice přístup k Vánocům trošku mění, touha po dárcích je pořád stejně neutuchající. Jaký dárek je pro Čechy ten nejvíce vytoužený?

Vzpomínáte si na tu nervozitu, která provázela celý Štědrý den a vrcholila u štědrovečerní slavnostní tabule, kdy si rodiče krájeli kapra na malé kousky, aby co nejvíce zdržovali a trochu vás pozlobili? Kolikrát jste přemýšleli, jestli Ježíšek četl váš dopis se seznamem dárků? Možná podobné pocity prožíváte i dnes v dospělosti, když se těšíte, až zasednete k vaječnému koňaku a budete rozbalovat balíčky, které vám ostatní nadělili, i když už dopisy Ježíškovi dávno nepíšete.

Přání za oknem nehledejte

Podle průzkumu nákupního rádce Heureka v současné době klasický dopis Ježíškovi, tak jak ho známe, nepíše až 36 % dětí. Jak má tedy Ježíšek vědět, co jim nadělit pod stromeček, ptáte se? Čím dál častěji se v českých rodinách už na ježíškovské vlně nejede. Rodiče totiž dětem na rovinu říkají, že dárky kupují oni. Ačkoliv tedy dodržují veškeré ostatní vánoční tradice, které se u nás standardně drží, tato jedna odpadá.

Vytuněný dopis pro Ježíška

V polovině dotazovaných domácností se ale stále dopis Ježíškovi píše, dává se za okno a usíná se s pocitem, že v noci si pro seznam dárků Ježíšek přijde. Někde tuto tradici dodržují dokonce úplně všichni členové rodiny a k dopisnímu papíru usedají i dospělí (14 %). To může mít v mnoha případech praktické zejména, když sami tápete ve výběru dárků. Tuto činnost navíc můžete využít jako rozvíjení kreativity nejenom vašich dětí, ale i té vaší.

1. Pokud vaše ratolesti ještě neumí psát, ať svá přání namalují. Pobavte se a namalujte svá přání také. Můžete pak společně hádat, co si vlastně přejete.

2. Jestliže jste už všichni psavci, dohodněte se společně na tom, abyste svá přání zakomponovali do krátkého příběhu a popustili uzdu fantazii. Výsledná dílka vás možná překvapí.

3. Vyřádit se nemusíte jenom na formě zpracování textu. Dejte Ježíškovi dopis do originálně ozdobené obálky, ozdobte celé okno, ať vypadá hezky a pokud si přejete jeden dárek (třeba kolo), sežeňte jeho miniaturu a vložte do stylově vyzdobené krabičky. Fantazii se opravdu meze nekladou.

Co naježí Ježíšek tentokrát?

Ano, zdraví ani štěstí si za peníze nekoupíte, ačkoliv tyto dvě věci by si asi lidé na celém světě přáli úplně nejvíc. Co se ale týče klasických dárků, které seženeme v obchodech za peníze, mají Češi jasno. Nejvíce žen by rádo pod stromečkem našlo dobrou knihu a nejvíce mužů zase auto. Docela odlišná cenová relace, že?

Zajímavé je, že v mužském žebříčku se na předních příčkách objevuje také přání nedostat nic. Tuto variantu u žen najdeme až jako 20. nejčastěji uváděnou odpověď. Ale třeba třetí nejčastější odpověď žen napovídá, že se nad svými vánočními tužbami ještě nezamyslely. Neví totiž, co by si pod stromeček měly přát. A dost podobně jsou na tom i muži. Ti dostali odpověď "nevím" na 5. příčku. Současná politická situace ve světě se na přáních lidí ale podepsala také. Společnou 20. nejčastější odpovědí mužů i žen se stalo přání, aby nastal celosvětový mír.

Obecně můžeme říci, že ani letos klasické dárky pod stromečkem nebudou chybět. Ačkoliv se tedy mír nebo láska nedají koupit online za peníze, ostatní materiální přání ano. Na Heurece si můžete porovnat ceny a parametry produktů, projít si recenze, případně si vyheurekovat ten nejideálnější dárek a díky tomu ušetřit. Kromě knih a parfémů v průzkumu vítězí elektronika, tedy chytré telefony, hodinky, tablety, televize nebo notebooky. Češi by se také díky Ježíškovi rádi podívali někam do exotiky na dovolenou nebo se ozdobili krásným šperkem. Tak hurá na nákupy.