Kdy dětem pořídit první chytré hodinky a podle čeho vybírat?

Rádi byste pořídili svým ratolestem chytré hodinky? Někteří rodiče je dětem koupí jako dárek, jiní čekají na to, až si o ně řeknou samy. Žádná z možností není špatně. Určitě je ale dobré počkat na to, až bude dítě dobře znát čísla a bude se orientovat v čase. Až si totiž osvojí tyto dovednosti, bude pak o to jednodušší naučit ho dochvilnosti a schopnosti využívat své chytré hodinky naplno. Taková věcička totiž umí víc než jen ukazovat, kolik je hodin. Jak tedy vybrat ty pravé pro vašeho potomka?

Začalo to chytrými hodinkami pro dospělé, které se staly velmi oblíbenými a můžete si jich všimnout téměř u většiny lidí. A to i u dětí. Benefity hodinek pro děti totiž ocení i ony. Díky dětským chytrým hodinkám vaše ratolesti získají praktického pomocníka, se kterým budou mít možnost sportovat, hrát si nebo komunikovat s rodinou či kamarády. Navíc každé dítě určitě rádo zaujme stylovými hodinkami, kterými ohromí kamarády ve škole. Kromě designu hodinky nabízejí mnoho skvělých funkcí, které jsou ve výsledku přínosem i pro rodiče. Je však více aspektů, na které se při výběru zaměřit.

Stylový design

Jedním z důležitých bodů je vzhled hodinek, jejich rozměry a tvar. Dětská zápěstí bývají útlá, proto je dobré soustředit se právě na tento aspekt, aby dítěti perfektně seděly na ruce. Při výběru hodinek dejte prostor právě jim, aby si vybraly hodinky, které nebudou chtít sundat z ruky. Když dítě uvidí, že respektujete jeho názor, utužíte váš vztah, a navíc se nebudete muset bát, že by hodinky zanedlouho letěly do kouta. Pro děti bývá zásadní také barva, vzhled řemínku nebo ciferníku... to jsou věci, na kterých jim zpravidla hodně záleží. Mají zkrátka svůj vlastní vkus a cit pro design, tak proč jim nedat průchod.

Zajímavé funkce vedou

Když už hodinky, tak pořádné. Přesněji řečeno takové, které nabídnou ty nejzajímavější a nejužitečnější funkce navíc. Pokud chcete děti motivovat například ke sportu a aktivnímu životu, budou vám hodinky skvělým pomocníkem. Třeba dětské hodinky LAMAX BCool jsou nabité fitness funkcemi, které změří kroky, tep, ale i další sportovní aktivity jako běh, basket nebo kolo. Vaše dítko se tedy bude mít šanci vytáhnout před kamarády nebo si s nimi zasoutěžit. Navíc mají i čtyři vzdělávací hry, které se můžou hodit třeba při čekání na autobus. Hodinky jsou v češtině a neohrozí je ani voda, což se dost hodí, pokud je váš potomek milovník vodních radovánek. Samozřejmostí jsou pak notifikace příchozích hovorů nebo SMS zpráv, když není mobil po ruce.

Dvousečná funkce GPS lokalizace

Pro mnoho rodičů je právě bezpečnost jedním ze stěžejních důvodů, proč pořizují svým dětem chytré hodinky. Často je totiž jejich součástí GPS lokátor. Je tedy možné sledovat, kde se zrovna potomek pohybuje, a případně zkontrolovat, jestli dorazil, kam měl. Občas ale tato funkce může být tak trochu na škodu. Zejména když rodiče na dítě tlačí a dávají mu najevo, že kontrolují každý jeho krok. Pak hrozí, že hodinky sundá z ruky, někam je schová nebo odloží a tato funkce (a samozřejmě nejenom ona) ztratí veškerý svůj význam. Proto jsou někteří rodiče odpůrci lokalizování a vybírají si pouze hodinky, které jejich dítě sledovat neumějí. Je tedy lepší držet se hesla "všeho s mírou" a využívat tuto funkci, jen když je opravdu potřeba.

Výdrž baterie

K čemu by byly chytré hodinky, kdyby se stále vybíjely a nemohly by naplno plnit svoji funkci? Proto je důležité dívat se na to, jakou má jejich baterie výdrž. Některé hodinky je třeba dobíjet každý den. Jiné ale zvládnou vydržet i pár dní. Ty kvalitní by měly vydržet dokonce až týden bez nabíjení v nepřetržitém provozu. Díky tomu pak rodiče nemusejí neustále sledovat, zda jsou hodinky nabité, nebo ne. Všechno ale závisí na tom, jak aktivně je bude vaše dítko využívat. A dost velký vliv na to můžete mít i vy. Pokud budete například často používat GPS, hodinky se budou vybíjet rychleji. Ať tak či onak, je dobré dítěti vysvětlit, že je důležité sledovat stav baterie a také její dobíjení.

Když je po dítěti sháňka

Jakmile do chytrých hodinek vložíte SIM kartu, bude mít vaše dítě možnost uskutečnit telefonický hovor a také si jednoduše přečte esemesky z mobilu přímo na hodinkách. Součástí funkcí chytrých hodinek pro děti je také přijímání notifikací, tzn. upozornění, že se dítěti někdo snažil dovolat nebo že mu přišla esemeska, když bude mít zrovna mobil třeba v aktovce nebo jinde, kde na něj neuvidí. Na hodinkách proto hned uvidí, kdo a kdy ho sháněl, a bude mít šanci hned zareagovat.

S tím ale každopádně souvisí přístup učitelů a škol. Tato moderní vychytávka dětem často ulehčuje život. Co se týče výuky, v současnosti většina škol v používání hodinek při vyučování nevidí žádný benefit, ale ani problém. Někde jejich přítomnost v hodinách kvitují. Jelikož se názory učitelů a vedení škol různí, určitě nehrozí jejich zákaz. Avšak to, jak s nimi bude učitel nebo daná škola pracovat, záleží jen a pouze na nich. Pravidla by měl určovat školní řád. Někde však platí, že se hodinky musejí odložit z dosahu stejně jako mobilní telefon, případně je lze využívat jen na vyzvání učitelů.

Tip na závěr:

Díky chytrým hodinkám můžete společně s potomkem pomocí hry trénovat dochvilnost a poznávání hodin. Domluvte si sraz v místnosti v domě nebo na zahradě v konkrétní hodinu a odměňte se za přesnost. Vymyslete si činnost, kterou spolu budete podnikat od konkrétní hodiny, a užijte si legraci. Nebo na hodinkách stopujte, jak dlouho udržíte rovnováhu a vydržíte stát na jedné noze. Popusťte uzdu fantazii a vymyslete si víc zábavných činností s hodinkami. Hlavně ale jděte v dochvilnosti dítěti příkladem.