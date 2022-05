Kolik zaplatit za zásnubní prsten

Je důležité, kolik zásnubní prsten stojí? A jsou na to v dnešní době nějaká pravidla? V dnešním článku se to dozvíte a prozradíme vám také to, kde se vzala nejpoužívanější pověra, že zásnubní prsten má stát tři měsíční platy.

Zásnubní kroužek od dob starého Egypta prošel mnoha designovými proměnami, ale jeho význam se za těch několik tisíc let téměř nezměnil. A i když dlouhá léta odrážel to, jak moc je budoucí ženich bohatý, v současnosti už to možná kromě pratetičky přes koleno mnoho lidí řešit nebude.

Pohádka o zásnubním prstenu v hodnotě tří měsíčních platů

Už jste ji slyšeli? Že ne? Toto roky hluboce zakořeněné dogma, že zásnubní prsten má mít hodnotu tří mužových měsíčních platů, se zrodilo v polovině 20. století ve společnosti De Beers. Ve společnosti, která se specializuje na těžbu a prodej diamantů. Dvě věci, které z toho vyplývají, jsou, že jejich marketingové oddělení si zaslouží velký potlesk, a také to, že se cenou zásnubního prstenu nemusíte vůbec trápit.

Výhoda velkého výběru

Šperkařské značky dnes navíc navrhují a vyrábí opravdu širokou škálu kvalitních modelů v takovém cenovém rozpětí, aby si je mohl dovolit každý. Okouzlující zásnubní prsten vás tak v dnešní době může stát jako jedna večeře pro dva v luxusní restauraci, ale klidně taky jako celá tato restaurace i s číšníky.

Řiďte se proto svou finanční situací, selským rozumem a tím, co se líbí ženě vašeho srdce. Tam, kde je svět ještě v pořádku, se láska penězi už dávno neměří.

Dvě mouchy jednou ranou: udržitelný a levnější lab-grown diamant

Co si ale budeme povídat, diamant je na zásnubním prstenu stále nestárnoucí klasikou. A pro představu, v Americe se bez něho neobejde 80 % zasnoubených prsteníčků. Pokud se chcete ale poohlédnout po něčem originálnějším, a přesto ctít nějaké to nepsané diamantové pravidlo, zvolte vypěstované diamanty v laboratořích.

Klenotnictví Eppi nabízí spoustu modelů zásnubních prstenů, do kterých jsou zasazeny místo přírodních diamantů právě tyto lab-grown diamanty. Od přírodních je rozezná pouze znalec, vznikají v laboratořích, nezatěžují svou těžbou přírodu a jsou o něco levnější. Tomu se říká win-win.