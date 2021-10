Konec dopisů za oknem. Ježíškovi píšou děti i dospělí přes českou aplikaci

Zdvojené, špatně trefené, nebo dokonce nechtěné dárky. Zná to každý rodič, "odměnou" za vysoké investice do balíčků pod vánočním stromkem občas bývají protáhlé dětské obličeje. Zbytečně, k dispozici už nyní jsou aplikace, které nákupu vánočních prezentů dají řád.

V dubnu letošního roku obletěl svět dojemný příběh, že se čtyřletá dvojčata dočkala svého vytouženého vánočního dárku. Loni v prosinci spolu se svou matkou připevnila svůj seznam přání určený pro Santa Clause na balonky a vyslala je směrem k obloze. O čtyři měsíce později a tisíc kilometrů daleko jej nalezl jistý Alvin Bamburg, když se vypravil na lov jelenů. Svůj objev zveřejnil na facebooku, kde se stal tak populárním, že se nakonec vymodlené dárky rozhodl koupit a děvčatům je přivezl.

Je to zajímavá a dojemná story, ale jako způsob objednávky vánočních dárků poměrně nepraktická. Při jejich nákupu rozhoduje rychlost a detailní přehled o tom, kdo po čem touží a zda už to někdo jiný nekoupil. Vánoční wishlisty tedy už neputují směrem k obloze, ale do mobilních telefonů, kam si je čím dál více uživatelů stahuje pomocí speciálních aplikací.

V zahraničí už jsou podobné aplikace zcela běžnou věcí, v Česku tuto možnost nabízí nově aplikace VOLO. "Snadno a rychle s ní vytvoříte přehledný seznam přání a nasdílíte ho svým přátelům. Ti se okamžitě dozvědí, co letos toužíte najít pod stromečkem, případně co by si chtěly rozbalit vaše děti. Smysl je jasný - vyhnete se dárkům, které nepotřebujete a tím i zklamání. Na oplátku vám mohou vlastní seznamy nasdílet i ostatní," říká autor projektu Daniel Fajmon.

Nápad na vývoj aplikace vznikl jako celá řada inovací - po vlastních, nepříliš pozitivních zkušenostech. "Přes rok mě napadla spousta nápadů na dárky pro mé blízké, a jelikož nákupy odkládám na poslední chvíli, 23. prosince jsem si nevzpomněl ani na zlomek z nich. Stejně tak jsem si ale nevzpomněl na svá přání, když se mě na ně blízcí ptali. Pak mi bylo líto peněz, které utratili za zbytečnosti. Proto jsem se rozhodl, že vytvořím aplikaci, která propojí obdarované a darující," dodává Daniel Fajmon.

Aplikaci VOLO je možné používat jak na počítači, tak i na mobilu s IOS a Androidem.