Chtěl van Gogha, nabídli mu WC. Kurátorka překvapila Trumpa

Guggenheimovo muzeu v New Yorku loni odmítlo zapůjčit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi do Bílého domu obraz Vincenta van Gogha, místo toho kurátorka nabídla manželům Trumpovým zapůjčení 18karátového zlatého WC. Napsal to deník The Washington Post. Mluvčí muzea ani Bílého domu zprávu nekomentovali.

Trump podle deníku žádal Guggenheimovo muzeum o zapůjčení van Goghova obrazu Zasněžená krajina z roku 1888, na němž je zimní krajina a muž se psem. Obraz si chtěl s manželkou vystavit v soukromých prostorách Bílého domu.

Kurátorka muzea Nancy Spectorová, která se už předtím vyjadřovala k současnému americkému prezidentovi kriticky, mu loni v září odpověděla, že mu k zapůjčení může nabídnout zlatý záchod. Tento artefakt od současného italského umělce Maurizia Cattelana je zcela funkční, a když byl v muzeu vystaven od září 2016 od loňského léta, použilo ho přes sto tisíc lidí.

"Vaší původní žádosti bohužel nemůžeme vyhovět, ale doufám, že by pro vás mohla být zajímavá tato speciální nabídka," citoval deník z e-mailu, který kurátorka zaslala Trumpovi loni 15. září. "Je to samozřejmě velmi cenná a poněkud křehká věc, ale dali bychom vám k tomu instrukce, jak ji instalovat a jak se o ni starat," napsala též Spectorová Trumpovi o WC, jehož cena se odhaduje na více než milion dolarů (přes 20 milionů korun).

Miliardář Trump, který je prezidentem USA od loňského ledna, proslul zálibou ve zlatých předmětech. Například loni na Vánoce přijímal spolu s manželkou telefonáty od dětí Santa Clausovi ve své floridské rezidenci na zlatém křesle. V Oválné pracovně Bílého domu zase vyměnil hnědé závěsy, které tam visely za jeho předchůdce Baracka Obamy, za závěsy ve zlaté barvě.