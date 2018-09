Stovky Rusů čekaly v zimě na nový iPhone, do obchodu však nešly

Stovky Rusů čelily chladu a dešti po několik dnů ve frontě před moskevskou prodejnou, kde se v pátek začaly prodávat nové chytré telefony společnosti Apple. Když se dveře obchodu konečné otevřely, nikdo ale nevstoupil dovnitř, aby si přístroj koupil, povšimla si agentura Reuters. Místo toho se čekající marně pokoušeli prodat své pořadí ve frontě skutečným fanouškům "jablek" ještě před prodejnou v centru Moskvy, která jako první v Rusku začala prodávat nové přístroje iPhone XS a XS Max v centru Moskvy.

Místní chytráci pod vlivem zpráv o několikadenních frontách fanoušků před obchody v Singapuru, Sydney či jinde, vyšroubovali cenu prvního místa v zástupu před moskevskou prodejnou na 450 tisíc rublů (asi 150 tisíc korun). Na další pořadí ve frontě již byly slevy.

Nakonec se však všechna místa ukázala být neprodejná. Skuteční zákazníci si raději sami počkali na příležitost koupit si iPhone XS za 87 tisíc rublů (asi 29 500 korun) či XS Max za

96 tisíc rublů (asi 32 500 korun).

