Kvalitní spánek rovná se kvalitní život. Jak zlepšit své spánkové návyky, abyste ráno nepotřebovali budík

V posteli každý z nás stráví přibližně třetinu svého života. I když právě kvalitní spánek bývá často podceňován, je dobré si uvědomit, že má výrazný vliv na kvalitu zbývajících dvou třetin. Ke zdravému životnímu stylu nestačí pouze fyzická aktivita a zdravá strava, zaměřit bychom se měli také na regeneraci, která nejlépe probíhá právě ve spánku. V současné době plné spěchu a stresu může být však problém usnout, a to i přesto, že se po celém dnu cítíte velmi unavení. Naštěstí existují zaručené spánkové tipy, díky kterým se každé ráno budete probouzet plní energie.

Naše tělo má rádo pravidelnost

Až dvě třetiny dospělých nespí v noci doporučených osm hodin. Tím se však vystavují zvýšenému riziku rozvinutí různých chorob a oslabené funkci imunitního systému. Pro někoho je osmihodinový spánek téměř nesplnitelný úkol, faktem však zůstává, že právě takový spánek je pro nás ideální. Naše tělo si totiž rychle zvykne na určitý rytmus. Pokud vám okolnosti nedovolují celých osm hodin, snažte se alespoň spát co nejvíce a chodit spát a vstávat přibližně ve stejný čas. Je jasné, že o víkendu si chce každý z nás přispat. Pokud se ale budete držet spánkové rutiny, uvidíte, že i o víkendu se zvládnete probudit brzy ráno nabití energií.

Spíte tak, jak jíte

Aby si tělo odpočinulo a zregenerovalo, je potřeba, aby bylo zcela klidné. K docílení co nejlepšího spánku je tak dobré dát si k večeři něco lehkého. Tučná, kořeněná, smažená a sladká jídla totiž vyžadují více činnosti organismu při trávení, a ten tak není připraven na to, že by měl spát. Ne vždy je však možné vyhnout se pořádné večeři, obzvlášť pokud si čas od času chcete dopřát v restauraci. V takovém případě zkuste jíst naposled dvě až tři hodiny před tím, než ulehnete do postele. A čemu se před spaním rozhodně vyhnout? Alkoholu a kofeinu, největším zabijákům kvalitního spánku.

Neprobouzejte se jako princezna na hrášku

Kvalitní matrace je základ. U spánku se potřebujeme cítit dobře, proto bychom její výběr rozhodně neměli zanedbávat. Vybrat tu pravou se však s ohledem na množství různých typů a materiálů může zdát jako nadlidský úkol. Existuje množství aspektů, podle kterých matraci vybírat, patří mezi ně například věk, hmotnost či nejčastější spánkové polohy. Nejdůležitější by však měl být váš pocit. "Škála různých typů matrací podle jejich vlastností je opravdu široká. Její výběr je velmi individuální, proto je nejlepší si matraci vyzkoušet přímo v akci," vysvětluje specialista Ondřej Bacík ze společnosti ProSpánek, kde se kromě širokého výběru různých matrací, postelí, polštářů nebo např. peřin můžete také zdarma poradit s jejich specialisty na zdravý spánek online či přímo v prodejně.

Už žádný telefon před spaním

V dnešní době chytrých telefonů a obrazovek všude kolem nás se jen těžko vyhneme všudypřítomnému modrému světlu. Každý z nás si musí sáhnout do vlastního svědomí, kolik času denně nad displejem strávíme. Přijde vám to moc? V souvislosti se zlepšením svého spánkového režimu je právě teď správný čas na změnu. Hodinu před spaním zkuste odložit telefon. Pokud si kontrolu sociálních sítí nebo sledování seriálů odpustit nedokážete, pořiďte si alespoň brýle blokující modré světlo.

Nedostatek spánkového hormonu

Dodržujete všechny rady, ale stále se po ránu cítíte unaveně a nevyspale? Na vině může být nedostatek melatoninu. Melatonin je hormon tělu vlastní regulující fáze spánku, čímž napomáhá rychlejšímu usnutí a kvalitnějšímu spánku. Zvýšit jeho produkci můžete i díky konzumaci mandlí, banánů, ovesných vloček, nebo také pomocí různých doplňků stravy.