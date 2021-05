Makáte na postavě do plavek? Vyhněte se těmto chybám!

Zkoušíte si plavky a zjistili jste, že to nevypadá, jak byste si přáli? Nepropadejte panice a nepodléhejte rychlým a nebezpečným způsobům, jak zhubnout. Trenérka a specialistka na výživu Iris Mango z Gymbee.cz pro vás má tipy, jak se vyhnout pěti nejčastějším chybám.

SÁČKOVÉ A TEKUTÉ DIETY

Ano, sice nějaká kila shodíte za krátkou dobu, ale můžete si vytvořit mnohdy i dlouhodobé zdravotní problémy v podobě trávicích obtíží. Vaše tělo si odvykne trávit pevnou stravu a na první, byť zdravé normální jídlo zareaguje nadýmáním, pálením žáhy, plynatostí, zácpou nebo pocity těžkosti. Samozřejmostí je jojo efekt, který nastane automaticky po návratu k obvyklé stravě.

HLADOVĚNÍ A PŘÍSNÉ DIETY

Velmi často se při pohledu do zrcadla uchylujeme k drastickému omezení základních živin, což při delším trvání může způsobit chronickou únavu, u žen ztrátu menstruace a potíže s plodností. Také osteoporózu, chudokrevnost, nebo dokonce vyvolat poruchy příjmu potravy. Taková dieta je neudržitelná a opět skončí pouze tím, že nabereme kila zpět a cítíme se mnohem hůř než před začátkem diety. Pokud se k vám dostane jídelníček, který je založen na suchém drůbežím masu, rýži a zelenině, rovnou ho vyhoďte do koše. Kalorie pro pohyb prostě potřebujete.

PŘETRÉNOVÁNÍ

Jednou z dalších chyb je to, že přeceníme své síly a naplánujeme si příliš mnoho tvrdých tréninků. Je prima se hýbat klidně každý den, ale tak, aby byl pohyb pestrý a správně prováděný. Nevhodným a příliš tvrdým cvičením si mnohdy můžeme způsobit zranění a dostat se do stavu přetrénování. Tento stav našemu tělu neprospívá a kondice stagnuje. Odpočinek a regenerace jsou stejně důležité jako makačka.

POUZE KARDIO TRÉNINK

Kardio neboli aerobní cvičení, jako je běh, jogging, nordic walking, in-line brusle a podobně, jsou skvělým doplňkem pohybového režimu. Ale na to, abychom se dostali do nejlepší možné formy, nestačí. Aerobní cvičení je nutné doplňovat silovým tréninkem všech partií, aby tělo získalo pevné tvary. Iris právě spustila vlastní originální program do plavek na Gymbee.cz, který kombinuje vše potřebné ve čtyřech týdnech - kardio, silový trénink i protahování a uvolnění.

POPULÁRNÍ RADY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Nenechte se ovlivnit tím, co vidíte a slyšíte na sociálních sítích od influencerů a modelek. Těmto lidem nejde o vaše zdravé hubnutí. Ale o jejich profit z vaší útraty za výživové doplňky zabalené v lákavém obalu, slibujícím zázraky na počkaní. Nevěřte zázračným pilulkám, čajům, směsím, koktejlům a podobným nesmyslům. Nehledejte zkratky, protože žádné neexistují.

Jak na to?

• Denně se hýbejte na čerstvém vzduchu.

• Jezte kvalitní vyváženou stravu, ve které nechybějí žádné základní živiny, vitaminy a vláknina.

• Dbejte na pitný režim pomocí čisté vody a neslazených nápojů.

• Zapomeňte na bílé pečivo, rafinovaný cukr, fastfood a velké množství alkoholu.

• Dejte si tři hlavní jídla denně a případně nějakou svačinu ve formě ovoce, zeleniny, ořechů a bílých mléčných výrobků.