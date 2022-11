Máte OnlyFans? A jste normální?

Pokud ne vy sami, pravděpodobně někdo z vašich přátel patří k velkému množství lidí, kteří si oblíbili některou placenou platformu pro šíření a sledování erotického obsahu. Možná dokonce váš partner nebo partnerka. On-line služba OnlyFans je tou nejznámější a také se o ní nejvíce diskutuje.

"Tato služba formou placeného členství umožňuje uživatelům odebírat exkluzivní sexuálně laděný obsah od různých tvůrců. Může jít o všechno od fotografií a videí přes osobní zprávy až po pohledy do zákulisí. Platforma se v posledních letech stává stále populárnější - dnes čítá více než 100 milionů registrovaných uživatelů z celého světa," vysvětluje na úvod Michal Večeřa z e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz.

Jde jen o přivýdělek a neškodnou lechtivou zábavu? Nebo používání těchto služeb znamená, že je člověk v něčem nenormální? Nový výzkum publikovaný v Archives of Sexual Behaviors naznačuje, že ne. Zjištění napovídají, že uživatelé OnlyFans mají se zbytkem populace velmi podobné pohledy na mnoho sexuálních otázek.

Ačkoli se OnlyFans stalo velmi horkým tématem, neexistovaly doposud vědecky podložené data a statistiky o jeho uživatelích. To se rozhodla změnit autorka studie Stacey Diane Arañez Litam, odborná asistentka na Cleveland State University. Vědkyně se svým týmem zapojila do výzkumu 718 lidí ve věku od 18 do 71 let (průměrný věk 29). Vzorek zahrnoval celkem 348 uživatelů OnlyFans (219 mužů a 129 žen).

Účastníci odpovídali na otázky, které sloužily k analýze jejich sexuálních postojů. Týkaly se například toho, do jaké míry souhlasí s výroky týkajícími přijatelnosti náhodného sexu, nebo zda by chtěli mít sex s mnoha partnery. Dalšími tématy byly také role antikoncepce v sexuální zodpovědnosti a celková důležitost sexu jako základní potřeby v lidském životě.

Vyhodnocení odpovědí ukázalo, že rozdíly mezi uživateli OnlyFans a kontrolní skupinou byly statisticky velmi malé. "Hlavní zjištění naší studie je, že jednotlivci vytvářející nebo konzumující sexuální obsah se výrazně neliší od těch, kteří to nedělají. Obě skupiny podporují podobné sexuální postoje. Věřím, že toto zjištění je důležité. Ukazuje nepravdivost stigmatizujících postojů, které označují uživatele podobných platforem za devianty, hypersexuály a sexuálně příliš povolné. Také to opět potvrzuje zjištění mnohých jiných studií: pokud jde o sexuální postoje, je mezi lidmi více podobností než odlišností," vysvětluje Litam.

Studie také ukázala některé společenské charakteristiky uživatelů OnlyFans. Podle jejích výsledků se jedná převážně o ženaté muže, kteří se identifikují jako heterosexuálové nebo bisexuálové, případně pansexuálové. Podle autorů je studie odrazovým můstkem pro další výzkum. "Bylo by jistě zajímavé prozkoumat zkušenosti tvůrců obsahu na OnlyFans. Zjistit, co konkrétně je k tvorbě obsahu motivuje a jaký typ obsahu na míru jejich sledující poptávají," vysvětluje Litam.