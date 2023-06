Mattoni oslavuje 150 let své existence a v nové reklamní kampani se sebejistě dívá do budoucnosti

Při příležitosti svého kulatého výročí značka Mattoni znovuobjevuje ikonický claim "Mattoni už není". Jeho nové kreativní pojetí odkazuje k důležitosti minerálů pro lidské tělo obsažených právě v Mattoni, a to i v daleké budoucnosti, za dalších 150 let. Intenzivní marketingová kampaň nesoucí toto sdělení zahrne všechny komunikační kanály.

Kampaň poběží v televizi, na sociálních sítích i OOH. ATL linku současně podpoří PR kampaň. Televizní reklamní spoty byly spuštěny koncem května a budou vysílány do začátku srpna.

Autory kreativního konceptu jsou Lisbeth & Sober Film, produkce se ujala Armada Films a postpodukci zajistilo studio PFX. Režisérem spotu je Roman Valent. Kreativní koncept vyzdvihl jedinečnost vody Mattoni obsahující minerály v podobném poměru jako lidské tělo. Známý claim "Mattoni už není" je nově signálem poklesu minerálů v lidském těle a výzvou k jejich doplnění. Jakmile se člověk napije Mattoni, "mattonizuje se" a minerály v jeho těle jsou opět v rovnováze. Ve spotu zazní také legendární hudba od Karla Svobody ze seriálu Návštěvníci, která stejně jako samotný reklamní spot představuje ikonické propojení minulosti a budoucnosti.

"Tento rok je pro značku Mattoni ve znamení oslav. 150 let na trhu je úctyhodná doba a my děláme vše pro to, abychom spotřebitelům dodávali Mattoni v té nejlepší kvalitě i za dalších 150 let. Nový reklamní spot vtipně ukazuje, že každý může mít někdy potřebu "mattonizace", uvedl Ondřej Postránský, generální ředitel Mattoni 1873.

"Na Mattoni máme rádi, že nás vždy staví před velké výzvy. Protože Mattoni slaví 150 let, sáhnout do její úspěšné minulosti se přímo nabízelo. Věříme, že se v konceptu podařilo atraktivní a moderní formou spojit úctu k minulosti s náznaky slibné budoucnosti plné udržitelného rozvoje, k níž Mattoni směřuje. Tato spolupráce nás doslova teleportovala do povzbudivé budoucnosti českého reklamního průmyslu," přibližuje Tomáš Lomič, kreativní ředitel Lisbeth & Sober Films.

O mluvené slovo ve spotu se postará barman Šimon Bilina a z části také umělá inteligence - AI, která otevírá nekonečné možnosti pro transformační růst, společenský pokrok a inovace ve všech odvětvích a doplňuje tak koncept budoucnosti.

V rámci oslav byla uvedena i limitovaná edice - Mattoni extra perlivá ve dvou formátech: v plechovce o objemu 0,5 l (jediná neochucená minerální voda v tomto formátu na trhu) a PET lahvi o objemu 1,5 l. Extra perlivost novinky odkazuje k oslavám výročí, novinka je o celých 50 % perlivější než klasická Mattoni perlivá.