Měnící se klima ohrožuje migraci stěhovavých bernešek

Bernešky kvůli oteplování planety mění způsob migrace a při přeletu na sever se příliš vyčerpávají, což ohrožuje jejich hnízdění a vývoj nové populace. Upozornila na to studie nizozemského ekologického institutu, která vyšla v novém čísle časopisu Current Biology.

Na jaře se bernešky zvedají ze zimovišť v oblasti Severního moře a zamíří do ruských částí Arktidy, kde hnízdí. Dosud si přitom dělaly zastávku v Pobaltí, nasbíraly tam další síly a k hnízdišti pak přilétaly dostatečně silné na to, aby začaly snášet.

Oteplování ale urychluje nástup jara v Arktidě, čehož si ptáci všimnou zhruba v půli migrační trasy. "Informaci o časnějším nástupu jara získají zřejmě ze zelenající se vegetace, již vidí pod sebou. Začnou tedy spěchat, aspoň to si myslíme," sdělil autor studie Bart Nolet.

Spěchající bernešky si proto odepřou obvyklou pauzu u Baltu a do Ruska pak přilétají vyčerpané.

These geese are on speed, skipping stopovers, to beat the earlier springs that are due to #climatechange. But their goslings still suffer. https://t.co/dpdKuyAy4Y #birds #birdmigration #climate