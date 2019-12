BOTAO: boty s příběhem, které si lidé mohou ušít sami.

V době, kdy se začal zabývat ševcovským řemeslem, pracoval ještě na kancelářském stole mezi monitory a počítačovým hardwarem. Od té doby už uplynulo šest let, během kterých David Šuška v podstatě přirostl k verpánku. Začal vyrábět bespoke obuv na míru a pod značkou TARA sandals také letní barefoot sandály. Nyní zatoužil předat kouzlo ševcovského řemesla ostatním a založil BOTAO. Tento unikátní koncept spočívá v tom, že si z pohodlí domova za jedno tvůrčí odpoledne ušijete vlastní barefoot boty, které vám poskytnou dostatek prostoru pro chodidla a přirozený pohyb. Zakoupit lze nyní na serveru HitHit.cz.

Příběh značky BOTAO začal tím, že si David Šuška otevřel dílnu pro veřejnost, kde začal pořádat kurzy a lekce šití obuvi. Po mnoha workshopech pro opravdové nadšence ševcovského řemesla si uvědomil, že tento způsob není pro všechny. "Dával jsem účastníkům ještě víc, než po čem toužili. Nikdy jsme nestihli vše, co bylo potřeba," vzpomíná. Začal proto pracovat na unikátním konceptu obuvi, která by byla založená na jednoduché a přitom funkční konstrukci. A to z materiálů, které používal na šití polobotek pro sportovce, bankéře i celebrity.

A tak vznikl projekt BOTAO - barefoot boty, které si můžete vlastnoručně ušít v rodinném kruhu. Bez nutnosti dalšího dokupování velkého množství nářadí a materiálů. Funkční a udržitelné. Boty, u kterých si za pár let používání můžete sami vyměnit obnošenou podrážku a jít dál!

"Učil jsem se českých řemeslných borců a odkoukával jejich triky, ale čistotou práce mě okouzlili japonští ševci," svěřuje se David. Při své tvorbě vždy dbal nejen na vyleštěný výsledek, ale také na čistotu celého procesu. Ani u BOTAO tomu není jinak. Jednoduchý způsob, jakým si svůj nový pár obuvi ušijete, už podtrhuje pouze univerzální design obuvi. Kotníková obuv ve střihu derby bude uspokojivou odměnou za vaši první ševcovskou zkušenost, na kterou budete potřebovat jedno příjemné odpoledne.

K veškerému materiálu a nářadí dostanete podrobný návod s přidanou hodnotou ve tvaru ševcovského deníku. "Ruční tvorba a šití obuvi ve mně vždy navozovaly klid a souznění se Zemí. Navrhování designu pro mě vždy bylo doslova extatickým zážitkem. Několikatýdenní práce na polobotkách na míru a na konstrukci její podrážky mi dopřála silný pocit uzemnění," popisuje David. A proto si při tvorbě BOTAO přečtete nejen řemeslné tipy a triky, ale například také důležité poznatky pro sebe rozvoj a trénink přítomnosti. Projekt BOTAO lze nyní podpořit skrz crowdfundingovou sbírku na portálu HitHit.cz, kde si můžete zakoupit možnost ušít si společně s ševcem Davidem váš první pár barefoot bot.