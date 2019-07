Češi nemají problém za tenisky utratit tisíce

Kult tenisek zažívá v posledních letech velký průlom. O tom, že svět tento druh obuvi miluje, svědčí i nedávné vydražení tenisek Nike za deset milionů korun. Ani Češi nejsou v tomto ohledu výjimkou. Zejména mladší generace do bot investuje velké částky. Ukázal to průzkum retaileru Footshop.

Na výběr mají ze stovek značek, druhů, siluet i barev. Mohou si pořídit oblíbenou a vyzkoušenou klasiku, nebo si naopak počkat na speciální release limitované kolekce. Řeč je o nákupu tenisek, kterým doslova žije dnešní mladá generace. Právě oblečení a obuv se pro narozené zejména mezi lety 1999-2002 staly životním stylem, za který jsou ochotni vydat i nemalé peníze.

Mladým nejvíce záleží na tom, jak vypadají a co si na sebe obléknou. Často proto sahají po značkových, limitovaných věcech, takže ceny za ně se pohybují velice vysoko. "Mladá generace je zvyklá na to, že aby se mohla odlišit a nosit to, co druzí nemají, musí si za některé kousky často připlatit," komentuje zvýšený zájem o limitované edice, na které má Footshop dokonce speciální prodejní platformu, Peter Hajduček, zakladatel obchodu.

Ne na všechny se ale během vydání limitované kolekce dostane. Druhou šanci, jak vysněné tenisky získat, mohou zkusit na sekundárním trhu. Platí zde ale pravidlo, že co je nedostupné, to je žádané a cena roste. "Třeba o tenisky Air Max 1/97 VF Nike x Sean Wotherspoon byl tak velký zájem, že jejich cena se při dalším předprodeji na sekundárním trhu vyšplhala z necelých čtyř tisíc korun skoro až na 30 tisíc korun. Podobným příkladem jsou boty z kolekce adidas Consortium x Hypebeast nebo model adidas 4D, které pořídíte v předprodeji klidně i za 25 tisíc korun," doplňuje Hajduček.

Za podobné částky lze ale pořídit tenisky i v obchodě. Nejdražší boty, které Footshop nabízí, jsou robustní Tractor Sneakers Rick Owens od renomovaného módního návrháře. Jejich cena je okolo 30 tisíc korun. Čechům ale tyto částky nevadí, třeba v loňském roce utratili nejvíce peněz za tenisky adidas Yeezy Boost 700 Mauve, pořizovací cena za jeden pár byla 7660 korun.

I přesto, že limitované kolekce se těší stále rostoucí oblibě, řadu let se už na žebříčku nejprodávanějších tenisek drží Old Skool Black od značky Vans. Jde o původně skejtovou botu, která přežila všechny módní éry a podle údajů z Footshopu se jen za rok 2018 prodalo takřka dvojnásobně víc kusů tohoto modelu oproti ostatním. Celosvětově se o této botě říká, že je obecně nejnošenější. "Vansky už dávno nejsou jen pro skaters, díky jejich jednoduchému designu si je oblíbili lidé, kteří hledají cenově dostupné boty na každý den," uzavírá Peter Hajduček.

TOP 5 tenisek, za které Češi v roce 2018 nejvíce utratili (na objem)

1. adidas Yeezy Boost 700 Mauve

2. aidas Yeezy 500 Salt

3. Yeezy Boost 350V2 Sesame

4. Yeezy Boost 700 Multi Solid Grey/Chalk White/Core Black

5. Vans Old Skool Black

zdroj: Footshop