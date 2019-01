Dolce & Gabbana: s odchodem návrhářů zanikne i firma

Reklamní kampaně slavného italského dua patři k nejkritizovanějším v celé historii módy. Dolce a Gabanna se ničeho nebojí a v propagaci své značky klidně sáhnou po sexuální tematice. Ačkoliv jsou miláčci publika, nejedna celebrita vyzvala k jejich bojkotu. Kde se dvojice designéru seznámila? A proč skončili před soudem?

Zatímco Stefano Gabanna se narodil v Miláně v roce 1962, starší Domenico Dolce přišel na svět o čtyři roky dříve na Sicílii. Stefanův otec pracoval v tiskárně a matka v prádelně, od sám absolvoval Institut průmyslového umění a designu v Římě. Domenico vystudoval oděvní školu. Jeho rodina vlastnila malý oděvní podnik, kde působil budoucí návrhář už jako dítě. Měl tak tedy k módě mnohem blíž.

Jak se tito dva mládenci z různých koutů Itálie poznali? K jejich setkání došlo v roce 1980, skrze jejich zaměstnavatele designéra Giorgia Correggiariho. Oba umělci si od prvního okamžiku padli do oka, jak po pracovní, tak i po osobní stránce. O tři roky později opustili Correggiariho a začali pracovat samostatně. Nejprve se pustili do poradenství, ale už v roce 1985 se jim podařilo rozběhnout vlastní firmu.

Návrhářské duo je považováno za zakladatele středomořského stylu. Pro své první kolekce čerpali inspiraci z Viscontiho snímku Gepard i z krásek italského filmu, jakými byla Sophia Lorenová či Claudia Cardinalová. "Italové vědí, že to, na čem záleží, je styl, ne móda. Italský styl nemá sociální či věkové hranice," řekl Gabanna.

Spolupráce s Madonnou

Rok od založení značky nesoucí jejich příjmení představila dvojice svou první kolekci. Show nesla název Real Woman. Neměli však dostatek prostředků, tudíž modely představili na svých známých, kteří navíc měli vlastní doplňky. Zpracování šatů nebylo nijak dokonalé, dalo by se říci, že byly spíchnuté horkou jehlou. Prodej však nebyl pro Gabannu příliš uspokojivý. Prvotní neúspěch je však od jejich snu neodradil.

Netrvalo dlouho a otevřeli si svůj první butik přímo v centru italské metropole. V roce 1987 zahájili svou pleteninovou kolekci, později přidali oblečení na pláž a spodní prádlo. Postupem času jim začala být Itálie malá. Na konci osmdesátých let uspořádali show v Tokiu a New Yorku. Do devadesátých let vstoupili se svou první pánskou kolekcí a parfémem, který u žen velmi rychle získal oblibu. Akademie parfémů dokonce označila jejich produkt za "nejvíce ženskou vůni roku".

Později svůj sortiment rozšířili o kravaty, opasky, kabelky, sluneční brýle, hodinky a obuv. "Je to pořád to samé - všichni muži a všechny ženy chtějí být sexy," prohlásil Gabanna. O jejich modely začala mít zájem i samotná královna popu. "Jejich šaty jsou sexy se smyslem pro humor - jako já." Madonna si u nich objednala více než 1500 kostýmů pro své turné Girlie Show. Nešlo však o jejich poslední spolupráci. V roce 2001 ji navrhli další sérii šatů pro její Drowned World Tour. Madonna se stala i tváří jedné z jejich reklamní kampaní.

Mladistvá odnož

V roce 1994 byla založena v Miláně značka D&G. Jednalo se o mladistvou denimovou odnož hlavní značky Dolce & Gabanna, která se nesla v duchu "oblečení z ulice". Návrhářskému duu se dařilo, dokonce do roku 2003 prodala jejich firma větší množství výrobků než Armani, Gucci, Prada či Gianni Versace. I když se jim po pracovní stránce dařilo, jejich partnerskému životu už tolik ne. V roce 2005 ukončili svůj vztah, nicméně jejich práce se to absolutně nedotklo.

Jejich modely byly několikrát viděny i na filmovém plátně či v televizních seriálech. V jedné epizodě seriálu Sex ve městě předvádí sloupkařka Carrie Bradshawová na přehlídkovém molu oblečení od této italské dvojice.

Z jejich tvorby stojí za zmínku kolekce z roku 2006, která zahrnovala společenský zelený kabátek pro muže ozdobený zlatými výšivkami. Vypadal, jako by ho vzali ze dvora samotného Napoleona.

Ne všechno je však v jejich tvorbě růžové a bez problémů. Nejvíce kritiky padá na jejich eroticky laděné reklamní kampaně. Jako nejspornější byla označena reklama z roku 2007, na které muž drží ženu na zemi za zápěstí a další muži jen přihlížejí. Podle časopisu Debonair jde dokonce o jednu z nejkontroverznějších reklam v historii módy.

Někteří je tepají za to, že propagují myšlenku "sexuální násilí je sexy". Španělské ministerstvo práce a sociálních věcí označilo kampaň za nelegální a pro ženy ponižující. Po zákazu reklamy ve Španělsku firma Dolce & Gabbana reagovala slovy: "Španělé jsou trochu pozadu."

Ukázka kontroverzních reklam:

Soudní pře

Ačkoliv by se mohlo zdát, že Dolce a Gabanna mají peněz dost a nepotřebují švindlovat, na povrch vyšly informace, které hovořily o opaku. V roce 2013 byli oba umělci obviněni z daňových úniků a podmínečně odsouzeni ke dvaceti měsícům odnětí svobody. Podle soudu šlo o zatajování milionových zisků z jejich dceřiné společnosti Gado, založené v Lucembursku. Dvojice vinu celou dobu popírala a požádala o odvolání. V roce 2014 potvrdil odvolací soud trest potvrdil, ve vězení měli strávit rok a půl. Nakonec byli v říjnu téhož roku zproštěni viny.

V lednu 2016 se společnost zaměřila na novou klientelu - bohaté muslimské ženy. Návrháři navrhli kolekci hijabů a abajů, které byly potištěny sedmikráskami, citrony a růžemi.

Mnozí si kladli otázku, co bude se značkou, až duo zemře? Návrháři však dali světu jasnou odpověď. S jejich odchodem, zanikne i jejich firma. "Nechci, aby třeba nějaký japonský návrhář začal navrhovat pod jménem Dolce & Gabbana," řekl Domenico Dolce italskému listu Corriere della Sera.