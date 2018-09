Instagramový účet oslavuje krásu milánských babiček

Svět módy jako by zanevřel na starší dámy. Student stomatologie Angelo z jižní Itálie se tomu rozhodl učinit přítrž. Vytvořil na instagramu účet s názvem "Sciuraglam", zaměřený pouze na eleganci a styl vyzrálých žen. Nic více o tomto mladíkovi nikdo neví, přál si zůstat v anonymitě.



Angelo začal s fotografováním "vystajlovaných" babiček na mobil v prosinci 2016. "Byl jsem ohromen, jak se starší ženy prochází ulicemi a obchody s potravinami ve značkovém oblečení," řekl Angelo pro britský časopis Vogue. Nejprve ukázal snímky svým přátelům. Šokovalo ho, jak je životní styl milánských žen odlišný ve srovnání s tím, co vidí ve svém rodném městě.

"Nemám žádný reálný důvod, proč jsem začal, prostě miluji ty ikonické dámy z Milána, které každý den potkáváme všichni na ulici." "Modelky" si mladík vybírá pro jejich krásu a styl a také proto, že volí oblečení, které by Angelo nosil, pokud by byl ženou.

Sciuraglam Instagram account features Milan's most stylish women https://t.co/jZuteot1X9 pic.twitter.com/8VGGr15apu - Siglov Freudivan (@DerangedRadio) August 29, 2018

"Kéž bychom byli jimi, jsou krásné a jejich život je mnohem jednodušší. Zatímco ony jdou do obchodů s potravinami v oblečení od Gucciho nebo Prady, my jdeme do školy," říká Angelo. Když začal s nahráváním fotografií na instagram bez souhlasu svých "modelek", bál se reakcí. "Příbuzní své babičky na mém účtu poznali. Bál jsem se, ale nakonec si ty fotky zamilovali a stali se z nás přátelé."

Sciuraglam kennt kein Alter - Dieser Instagram-Account feiert glamouröse, stylische Grosis https://t.co/KbX8CBYg4q - MICKEY ☆ PÉREZ (@MICKEYPEREZ_1) August 28, 2018

Název účtu je odvozen od slova "sciura", který v milánském dialektu znamená "bohatý" a "glam" - "glamour". Pro Angela to však nejsou pouze loga Gucci, která identifikují tyto "Scuiragram" ženy, ale jejich vnitřní krása. "Nezačal jsem s tímto účtem, abych se stal slavným. Chci, aby byl zaměřen na ženy, ne na mě." Účet Sciuraglam má nyní 126 tisíc fanoušků.