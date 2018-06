Jedenáct šperkařů ze sedmi zemí míří na sympozium v Turnově

Jedenáct šperkařů ze sedmi zemí bude letos tvořit na dvoutýdenním mezinárodním sympoziu v Turnově v Českém ráji, které začne příští týden v úterý. Místní muzeum akci pořádá popětadvacáté. Šperkaři budou tvořit v Kamenářském domě, který bude veřejnosti přístupný. Řekl to organizátor akce Miroslav Cogan.

"Lidé budou moci nahlédnout a trochu ochutnat z pracovní atmosféry, která je mezi šperkaři vždy báječná," uvedl Cogan.

Šperkařská sympozia pořádají v Turnově od roku 1984, dosud na nich tvořilo přes 200 domácích a zahraničních autorů z Evropy i zámoří. V posledních letech se sympozium koná jednou za dva roky. Od předchozích ročníků se letošní bude odlišovat tématem doprovodné výstavy, jež začne ve středu 6. června. "Kromě obvyklé prezentace dosavadní tvorby účastníků jsme se rozhodli připomenout společně s naším jubileem další dvě obdobná evropská sympozia, a sice v německém Erfurtu a slovenské Kremnici," sdělil Cogan.

Program dvoutýdenního sympozia se pro účastníky bude jinak skládat z osvědčených bodů, jako jsou exkurze do Českého ráje, do dílen a uměleckých škol a z přednášek. V Kamenářské dílně začnou šperkaři tvořit nejspíš za týden v sobotu. Jejich díla vytvořená na sympoziu obohatí doprovodnou výstavu od 15. června. Výstava potrvá do 8. července.

Hvězdou letošního ročníku podle Cogana bude Daniel Kruger, šperkař, který dlouho žil v Africe a nedávno se usadil v Mnichově. Jeho tvorbu poznamenalo africké etnické umění. "I další mezinárodně uznávané osobnosti jsou ale zárukou vysoké kvality, jsou to třeba Australan Simon Cottrell, Japonec Fumiki Taguči nebo Finka Tarja Tuupanenová," uvedl Cogan. Podle něj se mezi účastníky neztratí ani čeští šperkaři. "Karel Votipka, jenž velmi osobitým způsobem pracuje s drahými kameny, nebo Marta Švajdová, která na jaře tohoto roku byla vybrána na prestižní mezinárodní výstavu v rámci mnichovských řemeslných trhů Handwerksmesse," dodal. Další účastníci sympozia přijedou ze Slovenska, Německa a Španělska.