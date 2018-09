Karim Rashid: Jsem snílek

Přezdívají mu "Plastový princ", jelikož tuto surovinu využívá ve velkém množství designových návrhů. "Je odolný, tvárný a může být i pohodlný," říká o plastu Karim Rashid (68). Umělec egyptského původu o sobě s nadsázkou říká, že je bezdomovec. Neustále cestuje a většinu času tráví v letadle nebo v autě, které mu slouží i jako kancelář. Rashid navštívil letošní pražský týden módy, na kterém představil svůj nový produkt.

Jak byste se popsal ve třech slovech?

Zábavný, pokorný a kreativní.

Máte nějaké oblíbené město nebo místo?

Miluju všechna místa na světě a úplně stejně je i nesnáším. Abych to vysvětlil, všude najdete něco krásného, skvostnou architekturu či dobré jídlo. Na druhou stranu je v nich něco, co je vám proti srsti. Jednoduchým příkladem je doprava. Například v New Yorku je dopravní situace jeden velký vtip, cestování tam je absurdní už hodně dlouhou dobu.

Když se podíváme na vaše práce, je patrné, že se barev rozhodně nebojíte. Jaká je vaše nejoblíbenější a proč?

Růžová se stala mým podpisem. Je podle mě velmi pozitivní a povznášející.

V Praze jste představil svůj design pro produkt IQOS. Kde jste se inspiroval?

Kuřáci a nekuřáci se rozdělili na dva tábory díky zákazu kouření. Od té doby, co se IQOS se svou novou technologií zaměřil na odstranění škodlivosti pro nekuřáky, byla mým cílem komunikace. Vytvořil jsem sochu umístěnou v Miláně, která představuje spojení těchto dvou skupin lidí. Takže bych řekl, že sociální chování se stalo mým hlavním zdrojem inspirace.

Dala vám společnost Philip Morris nějaká kritéria pro IQOS, nebo to nechala zcela na vás?

Dostal jsem naprosto čistý papír. Mohl jsem při tvorbě použít svoji vlastní vizi a koncept.

S kým byste chtěl v budoucnu spolupracovat?

S jakoukoliv značkou nebo společností, jejíž vizí je udělat tento svět lepším místem. Jsem snílek.