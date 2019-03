MINT Market: trhy s módou a designem se rozšiřují do 15 měst

Za zajímavými módními kousky jen do Prahy nebo Brna? S tím už je konec, řekli si pořadatelé trhů s nezávislou módou a šperky MINT Market. A rozhodli se rozšířit i do menších měst po celé republice. Letos se tak na svou porci prodejního festivalu mohou lidé nově těšit i v Ostravě, Olomouci, Českém Krumlově, Litomyšli, Písku nebo Třebíči.

A pořadatelský tým určitě nekončí. "Těší nás skvělé ohlasy. Už dříve jsme zařadili do naší mapy akcí České Budějovice, Plzeň. Loni přibyly Třeboň, Hradec Králové, Pardubice a Benešov. Všude byl velký zájem prodejců i návštěvníků. Lidé už nemusí za originálními kousky až do Prahy. Prodejci si zase pochvalují, že získávají zákazníky i v menších městech, která nejsou ještě přesycená akcemi a produkty," vysvětlil ředitel festivalu Zbyněk Hanko.

MINT Market dává lidem něco, co jim obchodní domy ani internet nabídnout nemohou. Lokální zboží, které většinou prodávají ti, co ho sami vyrábějí. Kvalitu, design a originalitu. Vše pohromadě na jediném místě. "Vracíme se k tomu, jak to fungovalo na trzích v minulosti. Nejde jen o samotné zboží. Zákazník se osobně seznámí s výrobcem. Zjistí jak a proč produkt vznikl. Nebo si jen tak povykládají," řekl organizátor Omri Goz.

Na trhy se pravidelně nevrací jen spokojení návštěvníci, ale i nadšení prodejci. Markéta Křížová se svou módní značkou Laboka jezdí na festival už roky. Téměř od jeho počátku. Prodává tam vlastnoručně šité originální oblečení a šperky. "Baví mě ta atmosféra. Přátelské prostředí, příjemná hudba, rozmanitá nabídka výrobků a skvělí zákazníci, kteří ocení osobní setkání s autorem. Líbí se mi, jak se market vyvíjí a jeho snahu se posunout i do dalších měst. Je to výborná příležitost oslovit další zákazníky. Těším se, že se snad letos také zúčastním," uvedla Křížová.

Přesah akce



Festival ale neznamená jen spoustu stánků. Chodí tam i lidé, kteří třeba vůbec nakupovat nechtějí. Jdou se pobavit, potkat se zajímavými lidmi nebo třeba ochutnat nějakou originální lahůdku. I proto jsou z akcí nadšení i v malých městech. "Přinášíme tam společenskou a kulturní akci, která tam zatím chyběla. Spolupracujeme také s celou řadou neziskových společností a bojujeme za odpovědnější přístup k nákupům i celému životu. Nepořizovat si zbytečnosti. Recyklovat. Nákupy si rozmyslet a hlavně užít," doplnil Hanko.

I proto jsou trhy velmi často spojené ještě s další kulturní akcí, která zrovna probíhá. V Brně je to třeba zahájení sezony Národního divadla v Brně, festival Živá ulice v Plzni, Praha žije hudbou, v Třeboni festival animovaných filmů Anifilm, v Třebíči letní kulturní akce Zámostí, v Ostravě kulinářský Extreme Food Festival nebo třeba v Litomyšli Lázně ducha na místní kolonádě.

Kde se vzaly MINT Markety?

Už je to devět let, co lidé poprvé nakupovali na prodejním festivalu pořádaným týmem brněnské módní značky Lovemusic. Jmenoval se Factory Fashion Market podle prostorů bývalé zbrojovky, kde prodejci své stánky rozbalili. Nečekaný úspěch přinesl další a další ročníky a spolupráci s celou řadou nadšených lidí. O dva roky později se spojily značky Lovemusic a Plazmalab a vznikl nový módní festival v Pražské tržnici: Holešovice Fashion Market.

Postupem času se sjednotil název akcí na MINT Market. Přibyly další termíny a místa. Organizátoři vždy hledají co nejzajímavější prostor, aby si lidé užili nákup ve všech směrech. Zkusili si proto úžasnou vyhlídku nejvyšších pater pražského obchodního domu Kotva, industriální prostory brněnské Mosilany nebo třeba vědeckou Pevnost poznání v Olomouci.

V roce 2015 organizátoři opustili s velkým MINT Marketem holešovickou tržnici. Její současné směřování a proměna je ale nalákala zpět. Dubnový ročník MINT Marketu Praha proto najdou příznivci opět na svém původním místě. Více informací najdete zde.