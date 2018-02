Muzeum ukazuje domky pro panenky a někdejší životní styly

Způsob bydlení a každodenní život rodin z různých společenských vrstev od 18. století do současnosti si mohou připomenout návštěvníci nové výstavy v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Od pátku v něm bude přístupná expozice 12 zmenšených domů v podobě precizně vypracovaných kabinetů, z nichž nejstarší pocházejí z 18. století, jejich tradice však sahá dále do minulosti. Do Prahy je zapůjčilo londýnské Victoria&Albert Museum of Childhood. Výstava se jmenuje Domečky pro panenky, ale podle ředitelky pražského muzea Heleny Koenigsmarkové je určena jak dětem, tak i dospělým.

"Hračka jako muzejní exponát má několik významů. Všechny hračky nějakým způsobem kopírují svět dospělých. Dříve měly mnohem větší roli ve výchově, připravovaly na život - a do téhle kategorie spadaly i ty takzvané domečky pro panenky," řekla Koenigsmarková. Byly názornou miniaturizací života společnosti, ve které daný domeček vznikal. "Výchova k životu byla jen demonstrativní, děti si s takto honosným domečkem vybaveným nejjemnějšími detaily, nemohly hrát, spíše se na něj dívaly a poučovaly se o tom, jak to funguje v celém jejich světě."

První takové pokojíčky v historii byly kuchyně, podle Koenigsmarkové vznikaly již ve 14. a 15. století v Norimberku. Počátky celých zmenšených domů nejsou podle ní doložené a ani v českých zemích podobná móda nebyla, respektive tehdejší společnost v nejvyšší vrstvě nebyla natolik stabilizovaná, aby se zachovaly. V 17. a 18. století byla velká móda kabinetních skříněk na domečky v Nizozemsku, byly tam přímo symbolem majetnosti, uvedla ředitelka. A velkou tradici mají domečky v Anglii.

Domečky také dokumentují vývoj architektury a designu: v expozici najdou návštěvníci venkovské sídlo, městský dům, předměstskou vilu i moderní byt ve výškové budově z 60. let 20. století. Návštěvník si v nich může rozsvítit světlo a přečíst si česky - nebo poslechnout anglicky - fiktivní příběh jejich obyvatel. I tak se přibližuje životní styl doby, z níž domeček pochází.

Anglické muzeum dětského světa vznikalo od konce 19. století, domečky pro panenky muzeu často věnovali dědici původních majitelů, pocházejících z významných rodů, či sběratelé. Své domečky pro panenky má i pražské Uměleckoprůmyslové muzeum a vystavuje je mimo jiné spolu s angličáky značky Matchbox ve své expozici v Kamenici nad Lipou.