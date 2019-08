Na Kubě vousy už nenosí revolucionáři, ale mladí šviháci

Je to mezinárodní móda, ale na Kubě má zvláštní příchuť: vousy už pár měsíců raší na tvářích mladých Kubánců, ale bez politického významu, který jim dával Fidel Castro a jeho vousatí povstalci, barbudos, během revoluce v roce 1959. Je svého druhu ironií, že ve vládě, které od loňského dubna předsedá Miguel Díaz-Canel, se jediným historickým vousem může pochlubit sedmaosmdesátiletý vicepremiér Ramiro Valdés, který patřil k velitelům revoluce. Ale v ulicích Havany jsou vousy spíše stylovou záležitostí, napsala agentura AFP.

"Mnoho lidí, zejména mladých, si nechává narůst vousy. Je to móda," říká jednatřicetiletý holič David Gonzalez, zatímco upravuje porost na tvářích zákazníka ve svém holičství v centru města. Někteří nosí vousy delší, ale většina dává přednost kratší bradce, to kvůli kvůli horku.

V řemeslnické dílně v ulici Obispo v historické části Havany využívá čtyřiadvacetiletý Franco Manso chvilky klidu k vylepšení svých vousů. "Mám pocit, že mi docela sluší, a tak jsem si je nechal, je to moderní," říká s nůžkami v ruce.

"Můj plnovous znamená pro moji zemi hodně," prohlásil Fidel Castro krátce po uchopení moci v roce 1959 v americké televizi. "Až splníme náš slib dobré vlády, pak se oholím," tvrdil.

Nakonec si vousy nechal až do své smrti v roce 2016, zatímco Kubánci dělali, že si jako by hladí kozí bradku, když chtěli odkázat na otce revoluce, ale nechtěli na veřejnosti vyslovit Castrovo jméno.

Útok na plnovous

Šlo o tak silný symbol, že americká zpravodajská služba CIA, odhodlaná poskvrnit Castrovu pověst, plánovala počátkem 60. let útok na jeho slavný plnovous. V odtajněných archivech se uchoval nápad využít jedné z Castrových cest do ciziny a napustit mu boty silnou látkou způsobující vypadání porostu. Plán zhatilo zrušení cesty.

Jak léta plynula, symbolika revolučního vousu slábla, jakkoli mladí Kubánci stále čelí na ulicích mnoha portrétům tří nejslavnějších "vousáčů" revoluce: Fidela Castra, Ernesta Che Guevary a Camila Cienfuegose.

Třiadvacetiletý Alain Gil z filmového ústavu ICAIC tvrdí, že nosí vousy nikoliv kvůli módě, ale spíše z praktických důvodů. "Nechtělo se mi se holit, vousy mi vyrostly a zalíbilo se mi to," říká mladý muž, který také nosí náušnici a vlasy si svazuje do culíku. A svého rozhodnutí nelituje: "Má přítelkyně má raději vousáče, tvrdí, že jsou víc sexy."

V prvních porevolučních desetiletích mívaly vousy také pragmatický důvod: žiletky se prakticky nedaly sehnat. Kubánci před rokem rokem 1959 používali americké holicí strojky Gillette, ale zavedením embarga v roce 1962 "se vše zkomplikovalo", vysvětluje novinář a spisovatel Manuel Somoza (74), který o této době napsal knihu Crónica desde las entrañas.

"Vousy se rozmohly nejen z vlastenectví či z posměchu, ale také z praktických důvodů, protože čepelky holicích strojků (které se po revoluci dovážely na Kubu) byly velmi špatné kvality a holit se jimi bylo děsivé," řekl AFP literát, v současnosti vždy hladce oholený.

Žiletky Sputnik a Něva

Embargo skoncovalo s holicími krémy a vodami po holení, museli jste si vystačit s mýdlem na příděl, stejně tak se žiletkami. Kuba, aby nahradila "imperialistické" čepelky od Gillette, si nechala v Československu vyrábět žiletky pod vlasteneckými značkami Venceremos (Zvítězíme) a Patria o Muerte (Vlast, nebo smrt), což byla dvě hesla kubánské revoluce. Následovaly sovětské žiletky Sputnik a Něva, kterým na Kubě přezdívalo "lidské slzy", protože ty vyhrkly při sdírání kůže. Školáci je prý používali k ostření tužek. Emigranti se snažili pomoci příbuzným na Kubě tím, že jim žiletky posílali v dopisech. "Když dorazily, to bylo radosti," zavzpomínal Somoza.

Když se v roce 1990 rozpadl sovětský blok, Kuba upadla do hluboké hospodářské krize, která dále komplikovala holení, a to až do roku 1993, kdy úřady povolily používání dolarů, a tak si Kubánci mohli ve valutových obchodech dopřát moderní holící pomůcky, ovšem za zvýšené ceny.

"Vousy mladých lidí už nemají nic společného s vousy naší generace. Dneska jsou mladí více spojeni se světovou módou," tvrdí Somoza.

Ale většina mladých Kubánců se potýká se stejnými problémy jako jejich předchůdci a může si dovolit jen laciné jednorázové holicí strojky, a ne důmyslnější modely poslední generace, které stojí více než 20 dolarů (asi 465 korun), konstatovala závěrem AFP.