Nový rok plný stylu

Patříte-li k těm, kteří si s koncem roku říkají, co všechno chtějí v novém roce změnit, máme pro vás radu - nejlepší čas začít je teď. Vstup do nového období si pak užijete ve velkém stylu, protože už budete vědět, že jste to dokázali nebo máte dobře našlápnuto.

Leden vás rozhodně nespasí, ať už toužíte udělat se svým životem cokoliv. Nejlepší doba pro změnu je tedy právě nyní, není nač čekat. Reálné cíle jsou přesně to pravé, co pro začátek potřebujete, a pak už hezky krůček po krůčku jděte vstříc úspěchu.

Vlasy dělají člověka

Říká se, že žena mění účes, když v jejím životě nastává nové období. A co jiného nový rok je, tak s chutí do toho, a klidně do této výzvy můžou jít i muži. Změna barvy, kratší sestřih nebo se třeba pro začátek jen začněte trochu jinak česat, vše se počítá. Vaše proměna nemusí být radikální, stačí jít i po malých krůčcích. Pokud například toužíte po krátkém sestřihu, vezměte to postupně a zkracujte po pár centimetrech. Podobně i v případě barvení. Jen tyto změny ideálně konzultujte s odborníkem, ať si svou proměnu opravdu užijete a nezůstanete zděšeně stát před zrcadlem. Účes totiž dělá opravdu hodně. Může vás omladit, nebo způsobit pravý opak, opticky zeštíhlit obličej, ale špatný přidá kila. Postupujte tedy odvážně, ale vždy s rozvahou.

Technologie pro lepší život

Provětrejte šatník

Už se sami se sebou necítíte příliš spokojení a potřebujete trochu zvýšit sebevědomí? Projděte svůj šatník a zkuste trochu změnit styl. Člověk se vyvíjí, a to nejen tím, že mu přibývají roky, je tedy zcela přirozené přizpůsobit oblékání životnímu období, v němž se nacházíte. Možná ve vašem šatníku do této chvíle převládala černá barva, ale vaše nové já září štěstím. Nebojte se tedy pustit si do života barvy. Nemusíte být hned jako kanárek, stačí pár barevných kousků, které půjdou dobře kombinovat s tím, co už máte ve skříni. Kdo by toužil po opravdu radikální změně stylu, tak ideálním vánočním dárkem pro vás bude konzultace se stylistou. Nejprve si ale ujasněte, jaké má být vaše nové já. Dámy pak změnu vizáže ještě mohou doladit novým stylem líčení.

Změna je někdy dobrá věc, znovu člověka nastartuje, proto se jí nebojte. Zvláště změny, které sami iniciujeme, dají našemu životu zcela novou perspektivu.