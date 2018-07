Plzeňští studenti fakulty designu vyhráli v Miláně s "plovoucí" botou

Studenti fakulty designu a umění Západočeské univerzity zvítězili v evropské soutěži Shake the future of the footwear sector! v italském Milánu. V konkurenci týmů z Portugalska, Španělska a Itálie uspěli s botami, které jakoby plavou na objemné třídílné podrážce. Koncept klade důraz na ekologii, zapojuje zákazníka do procesu navrhování, umožňuje sdílet návrhy a recyklovat obnošené zboží, řekl student Adam Frk, který zvítězil v týmu se spolužačkou Michaelou Šimůnkovou. Do finále postoupili jako jediní z ČR.

Pod vedením Heleny Krbcové z ateliéru fashion design navrhli a vyrobili boty v rámci projektu 3 FLT, což znamená float a vyjadřuje to, že bota jakoby plave. Číslo 3 představuje tři pilíře, na kterých je návrh založen, tedy udržitelnost, design a sociální sítě.

"Snažili jsme se zahrnout mnoho funkčních prvků, abychom zajistili co nejvyšší komfort a funkčnost," uvedli studenti. Boty jsou z biologicky odbouratelných materiálů, tedy kůže a její imitace v horní části bot, a polyuretanu, z něhož je podešev.

Koncept navíc přišel s nabídkou produktu prostřednictvím volně dostupné aplikace, ne v kamenných obchodech nebo e-shopech. Cílem je propojit zákazníky a vytvořit komunitu, která by sdílela a komentovala své výrobky. "Díky aplikaci si lidé budou navrhovat své boty, vybírat materiály, barvy a sdílet návrhy s ostatními," uvedl Frk.

Soutěž vyhlašují European Confederation of the Footwear Industry (CEC) a Assocalzaturifici a IndustriAll Europe. Členem poroty byl mimo jiné módní návrhář Giuseppe Zanotti. "Úroveň zpracování modelu, který jako jediní ze soutěžních týmů moji studenti vytvořili, je tak vysoká, že by mohla jít rovnou do výroby," uvedla Krbcová. Kromě finanční odměny získali vouchery na stáž u obuvnické firmy. Vyhlašovatel soutěže už má několik nabídek od manufaktur, které mají o koncept zájem.

V ateliéru Heleny Krbcové se studenti stávají módními designéry schopnými pracovat jak samostatně a autorsky, tak ve výrobě oděvů, obuvi a doplňků. Ti nejlepší vozí pravidelně ceny z prestižních světových soutěží a zakládají si vlastní oděvní značky. Adam Frk letos na jaře zvítězil s kolekcí kotníkových bot inspirovaných vojenským stylem v mezinárodní soutěži HDS/L Junior Award 2018.