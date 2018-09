Proběhne dražba šatů Arethy Franklinové. Za kus až 90 tisíc

Kladenská huť Poldi jde ve čtvrtek potřetí do dražby. Předchozí pokusy o prodej skončily neúspěchem. Vyvolávací cena je opět 160 milionů korun, hodnota podniku... více

Další ostuda

Madonna vzdala hold zesnulé Franklin. Od fanoušků to schytala

Je to pět dní, co svět navždy opustila Aretha Franklin, jež prohrála boj s rakovinou. Na královnu soulu zavzpomínala i Madonna a to během předávání MTV Video... více