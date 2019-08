Rtěnka připomíná penis. Reklama rozvířila debatu na twitteru

Kosmetická značka Nars zveřejnila reklamu na nejnovější kolekci rtěnek nazvanou "After Hours". Nic objevného. Háček je v tom, že produkt ze začátku připomíná penis. Sexuální podtext tak na twitteru rozvířil vášnivou debatu mezi přívrženci a odpůrci tohoto spotu

V klipu je roztavení rtěnky zobrazeno pozpátku. Během návratu produktu do původní podoby však tvarem připomíná mužský pohlavní orgán. Po zhlédnutí spotu se uživatelé sociálních sítí podělili o své názory na falickou reklamu.

Někteří ji vzali s humorem. " Ta rtěnka se nanáší i na jinou část těla?" napsal jeden z uživatelů twitteru. "Myslím, že má značka celou řadu produktů s názvem Orgasmus, takže je to docela v podobném duchu," poznamenala další uživatelka jménem Erin Biba.

I’m tired of NARS overly sexualising makeup it’s so unnecessary and tacky, just stop https://t.co/bG3nTpA5uS

Našla se však i skupina lidí, kteří považují spot za naprosto nevhodný. "WoW. Tohle mi připomnělo, že už nemám kupovat nic od NARS. To už zašlo příliš daleko, nejvíce make-upu přece nakupují dospívající dívky. Nechtěla bych, aby moje dítě považovalo tuto reklamu za super," okomentovala video uživatelka @eresateM. Další slečna považuje sexuální narážky u této kosmetické značky na zbytečné a laciné.

"NARS Cosmetics’ new lipstick looks a lot like a penis" - Can't wait to see all the beauty bloggers pose with this over on Instagram...

Read more: https://t.co/OrGZoWTHbV pic.twitter.com/pXSiohpOgl