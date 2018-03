Sotheby’s a Christie’s vloni vydražily šperky za 23 miliard korun.

Dvě nejznámější světové aukční síně Sotheby's a Christie's vydražily v roce 2017 šperky za 1,1 miliardy dolarů (22,7 miliardy korun). Christie's vykázala prodeje klenotů ve výši 556,7 milionu dolarů a uplynulých dvanáct měsíců označila jako hvězdný rok.

Konkurenční Sotheby's oznámila tržby ve výši 551,3 milionu dolarů. Obě společnosti stanovily nové rekordní částky za prodeje růžových diamantů. Historický rekord padl i v Česku. Největší české klenotnictví ALO diamonds zasadilo do prstenu výjimečný 3,25karátový přírodně růžový diamant. Jedná se o nejdražší růžový diamant zasazený do šperku v historii České republiky (Československa). Jeho hodnota je téměř 14 miliónů korun.

Dva nejznámější renomované aukční domy mají důvod k radosti. I když nezveřejňují meziroční srovnání svých aktivit, rok 2017 hodnotí ohledně prodejů výjimečných šperků velmi kladně. Sotheby's vydražila růžový diamant Pink Star o váze 59,6 karátu za 1,8 miliardy korun, který se stal nejdražším vydraženým drahokamem i šperkem na světě. Christie's posunula nejvyšší prodejní cenu za jeden karát růžového diamantu prodejem 14,93karátového kamene Pink Promise za 685,8 milionu korun (45,9 milionu Kč za karát). Oba prodané výjimečné drahokamy byly zasazeny v investičních prstenech.

Šperky jako investice

"Rok 2017 byl ve znamení rostoucího zájmu o investiční šperky s výjimečnými kameny. Nejvíce medializované byly prodeje klenotů s unikátními barevnými diamanty, zejména pak s růžovými, kterých se ročně na celém světě vytěží jen několik stovek, a bývají proto zamluvené ještě před svým vytěžením," uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, které se již více jak dvacet let specializuje na výrobu investičních šperků. Podle Fancy Color Diamond Indexu vzrostly ceny růžových diamantů v rozmezí let 2009 až 2017 o 180 procent. Žluté zhodnotily o 90 procent a modré o 70 procent.

Protože přírodně růžové diamanty jsou extrémně vzácné, většina světových klenotníků je nemá ve své nabídce. V Česku je svým zákazníkům nabízí ALO diamonds. "V roce 2016 jsme byli prvním klenotnictvím, které oznámilo zasazení růžového diamantu do českého šperku. Jednalo se o prsten s jednokarátovým diamantem za 4 miliony korun. V současné době nabízíme také prsten s 3,25karátovým růžovým diamantem v hodnotě necelých 14 milionů korun. Protože klenoty s těmito drahokamy jsou velmi dobrou dlouhodobou investicí, která výrazně zhodnocuje, nemáme obavy, že by se do konce tohoto roku neprodal," dodává Alojz Ryšavý.