Stella McCartneyová vytvořila kolekci inspirovanou filmem

Britská návrhářka Stella McCartneyová, dcera exčlena kapely Beatles, představila novou kolekci nazvanou All Together Now. Řada oblečení vychází z animovaného filmu Žlutá ponorka, který byl v roce 2018 digitálně zrestaurován. Kolekce nabízí kousky nejen pro ženy, ale i pro muže a děti. Informoval o tom server The Independent.

Kolekce All Together Now je zejména pestrá. Oblečení zdobí hravá grafika, motivy a slogany inspirované známými songy legendární kapely Beatles. "Nedávno jsem zašla s rodinou a přáteli na promítání zdigitalizované Žluté ponorky. Ten film jsem naposledy viděla jako malá. Zhlédnutí snímku mě ovlivnilo víc, než jsem čekala. Zvlášť myšlenka spojování lidí dohromady - právě nyní je toto poselství velice důležité. Tak jsem si řekla, že musím něco udělat," uvedla návrhářka.

A co nová řada oblečení nabízí? Dámy mohou sáhnout například po oversized svetrech s nápisem "All you need is love" či umělém kožichu, který hraje všemi barvami. Dále je v nabídce oversized sako a modrá mikina s výšivkou, na které je vyobrazená kresba žluté ponorka. Outfit lze doplnit o robustní tenisky na suchý zip, který je - jak jinak - ve žluté barvě.

Pro pány si návrhářka tentokrát připravila košile a pletené vesty v zářivých barvách ozdobené popartovými portréty členů Beatles i zdobné patchworkové kabáty.

Stejně jako u všech oděvů od McCartneyové je i tato řada vyrobena z udržitelných materiálů. Podle návrhářky bylo přenesení estetiky filmu do módních kousků, které by bylo v souladu s její značkou, překvapivě bezproblémové. "Barvy, psychedelie, vzory a potisky! Přenést to všechno do ready-to-wear oblečení bylo úplně jednoduché."

Novou kolekci si můžete prohlédnout zde: