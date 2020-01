Studenti UMPRUM prezentují své návrhy oděvů, skla i šperků

Návštěvníci pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) se mohou nechat inspirovat, jaké předměty by mohli za pár let používat v domácnosti, jakými dopravními prostředky by mohli jezdit či jaké si pořídí šperky, oděvy nebo boty. Od čtvrtka do 3. února se v budově školy na náměstí Jana Palacha koná přehlídka klauzurních a semestrálních prací Artsemestr, která představuje práci 500 mladých autorů z 24 ateliérů. Kromě soch, obrazů, skla či porcelánu ukazují také předměty denní potřeby, oděvy, obuv či šperky.

"Nechceme, aby studenti a budoucí umělci zahlcovali svět dalšími zbytečnými uměleckými díly. Spolupracujeme s aplikační sférou, chceme ukázat, že se zabýváme výzkumem jako jiné obory," řekl novinářům, co je jednou z priorit školy, rektor Jindřich Vybíral. Studenti se proto podle něj vedle samotné tvorby učí spolupracovat a komunikovat se zadavateli, firmami a kolegy z různých oborů.

Studenti Ateliéru designu nábytku a interiéru například navrhovali prostory restaurace v obchodním centru v Praze, Ateliér produktového designu se propojil se sklárnami Nachtmann a Ateliér K.O.V. se účastnil soutěže na návrh ceny pro Svaz průmyslu a obchodu. Realizace v dohledné době čeká cihlový altán pro firmu Brispol a vstup do vinice sv. Michaela v Kadani, které zpracovává Ateliér architektury I.

Starší studenti Ateliéru průmyslového designu navrhli nůžky a žehličky budoucnosti. "Před sto lety byly pěknou věcí v domácnosti právě například nůžky nebo žehlička. Bylo běžné, že šlo o kvalitní kovářskou práci s ornamentem, který posouval estetické vnímání a byl považován za umění. Dnes tomu tak není. Hezkou věcí denní potřeby je pro nás telefon," uvedl designér a pedagog vedoucí Ateliér průmyslového designu Ivan Dlabač. Z nůžek a žehličky se staly spíše fádní záležitosti, o kterých nikdo pořádně neví, že je má. To se právě snažili studenti změnit - snažili se podle Dlabače navrhnout předměty tak, aby je lidé léta měli rádi doma, na očích, aby jim vydrželi a aby je třeba po nich zdědily děti.

Výstava proto představuje 12 druhů nůžek a stejný počet žehliček vytištěných na 3D tiskárně. Moderní tvary popouští uzdu fantazie, vidět je možné žehličku ve tvaru jednorožce nebo nůžky připomínající minimalistický šperk. Takto navržené tvary mají přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků. "Tím umělcem, kterým byl kdysi například kovář, je dnes designér. Ten dnes ovlivňuje komerční úspěch," míní Dlabač.

S možností navrhnout nůžky nebo žehličky oslovila ateliér kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Iva Knobloch, která chce nejlepší práce přidat do chystané stálé expozice v muzeu. Návštěvníci mohou o nejlepší z vystavených kusů hlasovat.