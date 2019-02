Ve Francii bylo zpopelněno tělo módního návrháře Lagerfelda

V souladu s jeho přáním bylo v pátek ve Francii zpopelněno tělo německého módního návrháře Karla Lagerfelda, který zemřel v úterý ve věku 85 let. Informovala o tom agentura AFP. Hamburský rodák, který od roku 1983 řídil světoznámou značku Chanel, si nepřál pohřeb do země.

Kremace se uskutečnila v Nanterre nedaleko Paříže za přítomnosti Lagerfeldovy pravé ruky Virginie Viardové, která se tento týden stala jeho nástupkyní ve funkci kreativní ředitelky značky Chanel.

Lagerfeld za života několikrát veřejně prohlásil, že si nepřeje být pohřben do země, neboť mu pomyšlení na to, že by "svými ostatky obtěžoval lidi", přijde hrozná. Přál si proto pohřeb žehem.

Popel módního návrháře přezdívaného Kaiser (německy císař) nyní podle agentury AFP smíchají s částí popela jeho někdejšího partnera Jacquese de Baschera, který podlehl v roce 1989 AIDS. Druhou část de Bascherova popela má jeho rodina.