Výstava láká na dámskou módu v portrétní malbě

Dámské portréty reprezentující módu různých období budou až do konce roku vystavené v prostorách galerie Vlastivědného muzea v České Lípě. Na stěnách je asi 60 portrétů z 18. a 19. století a všechny jsou ze sbírek muzea, sdělil vedoucí muzejního oddělení péče o sbírku a konzervátor Václav Novák.

"Jsou to věci, které nebyly nikdy vystavené. Jak k nám přišly do muzea, tak byly v depozitáři a nikdo je nikdy neviděl," uvedl Novák. V depozitáři byly obrazy ukryté desetiletí.

Na přípravě celoroční výstavy pracovali muzejníci téměř tři roky, obrazy nebyly v dobrém stavu a potřebovaly zásah restaurátorů a konzervátorů. "Když už jsme se rozhodli udělat výstavu, tak jsme nechtěli prezentovat jen portréty, ale dostali jsme nápad, že se zaměříme i na módu," řekl Novák.

Muzeu s tím pomohly tři odbornice na etnografii, textil a šperky z Národního muzea. "Jejich popisy jednotlivých obrazů umožní drobný výlet do dob, kdy bylo nemyslitelné vyjít do společnosti bez patřičně zdobeného čepce, zvýšeného pasu a podobně. Do společnosti šlechtické, vyšší či nižší měšťanské vrstvy," uvedla vedoucí oddělení výstav českolipského muzea Jana Jermanová Jakubská.

Portréty z minulosti jsou podle ní nositelem velice cenných informací o způsobu a trendu odívání v příslušné době, a to v mnohem větší míře než dochované oděvy. "Mnohdy až fotografická realističnost některých portrétů umožňuje odborníkům vedle materiálové skladby určit i výrobní technologii oděvu a doplňků. Poznat způsoby nošení, vzájemné kombinace jednotlivých oděvních částí, barev, úprav oděvů, doplňování oděvu šperky a účesy. Tedy poznání komplexu, kterému říkáme móda," dodala Jermanová Jakubská.