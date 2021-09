Na jižní Moravu za vínem i s rodinou a dětmi

Mnozí z nás chtějí trávit dovolenou ve společnosti svých nejbližších, rodiny, nejčastěji tedy partnera a také svých dětí. Na jižní Moravu ale často jezdíme za dobrým vínem, ale jak to skloubit s rodinnou dovolenou a dětmi? Vinařská Morava toho kromě vína nabízí tolik, že zde budou prodloužený víkend nebo dovolené nezapomenutelné i pro ty nejmenší.

Pokud vyrazíte na jižní Moravu primárně za konzumací vína, tedy na nějakou řízenou degustaci do sklepa, tak je jasné, že to pro děti úplně vhodné není. Mnoho aktivit se dá ale na dovolené dělat ve spojení s vínem a klidně s celou rodinou. Jen namátkou to jsou třeba procházky nebo projížďky na kole po vinicích, prohlídka unikátní vinařské architektury, návštěva vinařských akcí s folklórním kulturním doprovodem, rozhledny ve vinicích nebo různá muzea a expozice. V každé vinařské podoblasti je těchto možností nespočet. Přinášíme vám jen několik tipů.

Znojemská vinařská podoblast

Ve Znojmě, v jeho okolí a vlastně v celé Znojemské vinařské podoblasti je toho opravdu hodně, co s rodinou podniknout. Jedna věc se ale asi nabízí úplně nejvíc a tou je návštěva nádherné vinice Šobes. Tato unikátní vinice, ikona našeho vinařství a zároveň jedna z nejstarších a nejkvalitnějších vinic v Evropě, se nachází v meandru řeky Dyje v samém srdci Národního parku Podyjí. K ní se dá pohodlně dojít procházkou z nedaleké vinařské obce Hnanice, anebo dojet na kole po přilehlé cyklostezce. Zážitkem pro děti také určitě bude lávka, tedy tzv. houpací most přes řeku Dyji. Kromě příjemné procházky v krásné přírodě se děti něco dozvědí a navštíví český unikát. Rodiče si pak pochutnají na vínku v místním degustačním stánku a ochutnají třeba Ryzlink rýnský, Rulandské bílé nebo Sauvignon, kterým se zde velmi daří.

Mikulovská vinařská podoblast

Co jiného navštívit na Mikulovsku než samotné historické a vinařské město Mikulov. Toto město je mnohými považováno za neoficiální vinařské centrum na jižní Moravě. Každoročně se zde koná jedno z největších a neznámějších vinobraní, tedy vinařský svátek spojený s kulturní akcí. Kromě toho zde i v přilehlém okolí sídlí několik skvělých vinařů, kteří vyrábějí jedinečná vína. A co je tady tedy pro děti? Třeba zámek, který se tyčí na kopci nad městem a v jehož areálu mohou návštěvníci vidět hned dvě věci z kategorie "nej", tedy největší sud na víno a kládový lis na víno u nás. Když ještě chvíli zůstanete v areálu zámku, můžete navštívit expozici věnovanou vinařství, která se jmenuje Víno napříč staletími. Jedná se o nejrozsáhlejší vinařskou expozici v České republice, která snese srovnání se všemi významnými evropskými expozicemi o víně. Samostatnou kapitolou je pak výlet na nedaleký slavný masiv Pálava.

Velkopavlovická vinařská podoblast

Na Břeclavsku, poblíž jedné z nejznámějších vinařských obcí, Velkých Pavlovic, kilometr východně od obce mezi vinohrady, ve výšce 225 m n. m. se nachází krásná rozhledna Slunečná. Neobvyklá unikátní architektura vytváří optický klam, když působí, jako by byla rozhledna nakloněná. Z výšky necelých 19 m jsou vidět třeba Velké Bílovice, Hodonín nebo Bořetice. K rozhledně se dá pohodlně dojít z Velkých Pavlovic, nebo se zde zastavit cestou po cyklostezce Modré Hory. Pro méně zdatné turisty je ale možné až k ní dojet i autem. Vedle rozhledny se nachází malé občerstvení, kde je možné samozřejmě ochutnat také vína pavlovických vinařů, chvíli posedět a odpočinout si před další cestou a poznáváním krás jižní Moravy.

Slovácká vinařská podoblast

Přesuneme-li se na Slovácko, tak určitě musíte navštívit nejstarší vesnickou památkovou rezervaci. Na okraji obce Petrov se nachází unikátní areál historických vinných sklepů zvaných Plže. V roce 1983 byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury, a je tak nejstarší vesnickou památkovou rezervací u nás. Malebné sklepy s barokně zdobenými průčelími v nezaměnitelné modro-bílé kombinaci objevíte v horní části vinohradnického areálu. V Plžích je okolo 80 vinných sklepů, z nichž ty nejstarší vybudovali vinaři už v 15. století. Tímto areálem se můžete v klidu projít, pokochat se krásou historických a unikátních sklepů, něco se dozvědět a samozřejmě také něco ochutnat. Během léta bývá u vstupu do areálu otevřena vinotéka, kde mohou návštěvníci ochutnat vína z místní produkce.

Kromě různých tipů a příležitostí, jak je zmíněno výše, jsou i samotní vinaři čím dál tím víc připraveni na návštěvy rodin s dětmi. V mnoha areálech, zatím tedy spíš větších vinařství, najdete dnes dětské koutky nebo malá hřiště. Hodně vinařů má také venkovní posezení, díky čemuž si děti mohou hrát pod dohledem rodičů. Moderní a populární je pak nabídka nealkoholických produktů z hroznů jako hroznový mošt či šťávy, vinné želé atd. Rodiče se tedy nemusí ochudit o své oblíbené moravské víno a zároveň ani o čas s dětmi.

Více o moravských a českých vínech, včetně tipů na výlety s celou rodinou, naleznete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.