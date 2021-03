Na prvním místě bezpečnost

Každý domov začíná vchodovými dveřmi, a proto bychom si na jejich výběru měli dát záležet. Nejenže přivítají jako první každého návštěvníka, ale také slouží jako prvotní bezpečnostní prvek chránící vaše soukromí a majetek.

V dnešní době si na trhu můžete vybrat dveře z různých materiálů. Nejčastěji se však setkáte s plastem, hliníkem, sklem a dřevem. U kvalitních výrobců máte možnost materiály různě kombinovat, a tím si dveře přizpůsobit vlastním požadavkům. I když na vzhledu záleží, vždy je dobré myslet také na bezpečnost. Pokud chcete mít zajištěno, že vaše nové dveře budou nejen krásné, ale i bezpečné, poraďte se o výběru s odborníkem. "Mnoho lidí při nákupu zavítá do hobby marketu, ale u tak důležitého bezpečnostního prvku, jako jsou vchodové dveře, to nedoporučujeme. Určitě je dobré nechat si udělat výplň dveří na míru. Víte, odkud pochází, z čeho je vyrobena a jakými bezpečnostními prvky je vybavena," vysvětluje obchodní ředitel společnosti VP Trend, tradičního českého výrobce dveřních výplní, Stanislav Obyt. Rozhodně není pravidlem, že bezpečné dveře jsou jednoduché a strohé. V dnešní době je možné vybírat z nepřeberného množství dekorů, prosklení a barevných variant.

Na co se zaměřit?

Vchodové dveře se v základní verzi skládají z rámu křídla, výplně, zárubně, kování a zámku. Všechny součásti by měly být v souladu a kvalitně vyrobené. Pro usnadnění jsou bezpečnostní prvky rozděleny do jednotlivých tříd. "Každé bezpečnostní dveře mají nějaké bezpečnostní prvky, a čím vyšší je jejich úroveň, tím déle vydrží dveře, resp. dveřní výplň odolávat násilnému pokusu o vniknutí," vysvětluje Obyt. Pro běžnou rodinnou stavbu bohatě postačí dveřní výplně třídy RC2, v případě zámku volte bezpečnostní třídu stejnou nebo o jednu vyšší. Jen tak budete mít jistotu, že jsou tyto dva prvky společně kompatibilní a vše bude plně funkční. Montáž přenechejte raději odborníkovi, který se postará o kvalitní instalaci a potvrdí vám bezpečnostní certifikáty. Předejdete tak problémům při možné reklamaci a zároveň si usnadníte jednání s pojišťovnou.

Jak zabezpečit balkonové dveře?

Nejen dveře vchodové, ale i balkonové jsou častým terčem zlodějů. Na ty balkonové se však často zapomíná, alespoň co se zabezpečení týče. Pokud je to tedy možné, volte dveře s výplní z nerozbitného skla, v případě zámku u kování alespoň druhou bezpečnostní třídu s vysokou odolností proti vypáčení. Starší dveře pak můžete vylepšit třeba nerozbitnou průsvitnou fólií, která je efektní, funkční a zároveň nevpouští do místnosti UV záření. Zloděje často odradí i stínicí technika, obzvlášť venkovní rolety či žaluzie. Ty jsou primárně určeny na okna, ale běžně se používají i u plastových balkonových dveří.

Na co si dát při výběru pozor

· Výrobce a země původu: Vždy se vyplatí důvěřovat tuzemským výrobcům s ověřenou kvalitou. Díky tomu lze předejít problémům při reklamaci a neshodám při jednání. O kvalitách výrobce svědčí hlavně recenze a délka působnosti na českém trhu. Vůbec nejdéle zde působí tradiční rodinná firma VP trend, a to už od roku 1998.

· Odpovídající certifikáty: Pokud se chcete vyhnout zbytečným problémům s pojišťovnou, dobře si zkontrolujte certifikáty dveří a především to, jestli se vztahují na daný model.

· Montáž: Samotná montáž dveří je poměrně náročná, a tak je vhodné ji svěřit do rukou odborníka. Jen tak si zajistíte kvalitní ukotvení, funkčnost a odpovídající záruku.