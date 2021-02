Největší těhotenské mýty aneb Co je a není pravda

Těhotenství s sebou spolu s krásnými pocity přináší také nejrůznější fámy a mýty. Jak je to se stravováním a sportem? Mají se budoucí maminky bát o zuby a co je pravdy na tom, že širší boky znamenají snazší porod? Podívejte se na nejčastější tvrzení, kterým byste rozhodně neměla věřit.

Musím jíst za dva

Tvrzení, kterým si budoucí maminky často omlouvají přejídání a které vůbec není pravdivé. Dítě je na začátku těhotenství velké jako fazole a před porodem má zhruba tři kila, takže rozhodně není schopno spotřebovat tolik kalorií jako dospělý člověk. I přesto, že se mohou zejména v prvním trimestru objevit nezvyklé chutě, je důležité vyvarovat se přejídání, které povede k nadváze.

Nejdůležitější je dostatečně živit miminko a poskytnout mu nejlepší podmínky pro správný vývoj. "Základem je vždy pestrá a vyvážená strava bohatá na bílkoviny, zeleninu, ovoce, ale i zdravé tuky a sacharidy. Jakmile tělu maminky nebude chybět žádná důležitá látka, je mnohem větší pravděpodobnost, že těhotenství proběhne v klidu a naprostém pořádku až do samotného porodu. Doporučuji také sáhnout po nějakém doplňku stravy určeném speciálně pro těhotné a kojící ženy," doplňuje MUDr. Karel Metyš, odborník na výživu těhotných.

Nemůžu sportovat

Těhotenství není nemoc, a tak je žena schopna dělat prakticky vše, co dělala před otěhotněním. Je samozřejmě důležité poslouchat své tělo a vhodně upravovat zátěž podle aktuálního trimestru, rozhodně ale neplatí, že sport škodí. Ba právě naopak. Aktivní pohyb může pozitivně ovlivnit porod a také předcházet striím. Skvělou pohybovou aktivitou v tomto případě může být třeba aquagymnastika či jóga pro těhotné. Čeho by se však těhotné ženy měly vzdát, jsou míčové sporty a jízda na koni kvůli vyššímu riziku zranění. V posledním trimestru je důležité vyvarovat se prudkých pohybů a skákání. Jinak sport určitě ano. Dokonce ani maminkám, které do doby před otěhotněním nebyly aktivní, nemůže mírný pohyb uškodit.

Přijdu o zuby

Zejména na začátku těhotenství jsou zuby a dásně velmi citlivé. Obecně však platí, že jestliže nastávající maminky chodí pravidelně na prevence a dentální hygienu a zánět v ústech nemají, ani v těhotenství tomu nebude jinak. "Důležitá je šetrně prováděná hygiena dutiny ústní, protože dásně mohou být díky hormonálním změnám překrvené a někdy mohou krvácet i bez známek zánětu. Toto krvácení často budoucí maminky svádí k tomu, aby raději nepoužívaly zubní kartáček, ale to je chyba," vysvětluje Taťána Vrbková, členka představenstva ČSK a členka Odborné skupiny pro dentální zdraví a prevenci při ČSK. Důkladná hygiena a pravidelné návštěvy zubaře a dentální hygienistky jsou tedy základ. Výhodou je, že k běžným dvěma prohlídkám v roce má žena během těhotenství nárok na jednu prohlídku u zubaře navíc. Myslet by se mělo také na dostatek minerálů, jako jsou vápník, fosfor a vitamin D. K důkladné péči je tedy zapotřebí přidat ještě mléčné produkty, případně vykrýt deficit doplňky stravy.

Mám široké boky, tak budu mít snadný porod

Jeden z největších mýtů spojených s těhotenstvím a porodem se týká šířky dámské pánve. Větu "ty máš široké body, bude se ti dobře rodit" slyšela nejedna nastávající maminka. Pravda je ale taková, že šíře boků nemá s náročností a průběhem porodu vůbec nic společného. Pro průběh porodu je totiž nejdůležitější velikost porodních cest, tedy tvar a šířka otvoru uprostřed pánve. Chcete-li mít snadnější průběh porodu, připravte se na něj aktivním pohybem. Existuje několik cvičení z oblasti fyzioterapie, které pomáhají stabilizovat pánev a posilovat zádové, šikmé břišní a hýžďové svaly, které pomáhají zmírňovat fyzické potíže v těhotenství a jsou skvělou průpravou na porod.

Rada na závěr

Jste v očekávání a nevíte, kde vám ze všech rad a doporučení hlava stojí? Pak mějte na paměti, že to nejlepší, co můžete udělat pro své miminko, je zvýšit kvalitu svého jídelníčku, nikoli kvantitu, a nebát se přidání doplňku stravy v podobě těhotenských vitaminů.