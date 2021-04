Nekupujte, renovujte! Aneb obnova dřevěného zahradního nábytku

Kvalita, svěží vzhled, nadčasovost a kresba i struktura dřeva jsou jedny z mnoha předností, díky kterým si lidé pořizují zahradní nábytek právě z tohoto materiálu. Nižší odolnost vůči klimatickým vlivům však způsobí, že nábytek časem nevypadá příliš dobře a je třeba ho oživit. Odborník z Hornbachu poradí, jak správně renovovat dřevěný zahradní nábytek a připravit ho tak na novou sezonu.

Na ošetření dřevěného nábytku pomocí speciálních olejů či vosků je dobré myslet už při jeho pořízení. Jako každý přírodní materiál totiž vysychá nebo absorbuje vlhkost, což výrazně ovlivňuje jeho vzhled a životnost. Pokud se tak nestalo, stále nic není ztraceno - nový nátěr opět dodá nábytku lesk a krásu. Jak na přípravu a samotný nátěr?

Příprava povrchu

"Pokud je dřevo zašedlé, existují dvě možnosti, jak se zbavit šrámů času. Jedna z nich je čistič na dřevo, druhá pak zbroušení dřeva," říká Monika Linghartová, odbornice z oddělení laků v projektových marketech Hornbach. Čistič na dřevo se nanese štětcem a po dobu přibližně jedné hodiny se nechá působit. Dřevo ho vsákne, čímž se obnoví kresba dřeva. V případě, že místy zůstaly šedé fleky, nátěr se opakuje. Pokud je vše v pořádku, opláchne se dřevo vodou. Není žádný problém tak učinit pomocí zahradní hadice nebo vysokotlakého čističe. Před dalším postupem se nechá nábytek uschnout ve stínu.

Zašedlý vzhled dřeva se dá odstranit také zbroušením. "Pokud chcete dále pokračovat lazurou, je nezbytné ošetřit dřevo impregnací proti houbám a škůdcům. Pokud máte nábytek v chráněném závětří, stačí natřít hladké povrchy jednou a v řezu dvakrát," upřesňuje Monika Linghartová. Je-li nábytek umístěný na jihozápad, je třeba natřít nábytek minimálně třikrát.

Nátěr

"V zásadě jsou tři možnosti ošetření venkovního dřevěného nábytku. Dělí se podle druhu dřeva, tedy na tvrdé, cizokrajné a měkké dřevo, dále podle nutnosti údržby a variant odstínů," radí Monika Linghartová z Hornbachu.

Tvrdé dřevo a cizokrajné dřevo

Oba druhy dřev (například dub, buk či teak) se obecně doporučuje napouštět olejem. Lakovat lze pouze buk. Výjimkou je i dub, který lze natřít pouze podlahovým lakem. Cizokrajné dřevo se doporučuje vždy ošetřit výhradně olejem, z důvodu vysokého obsahu třísloviny. "V případě, že se rozhodnete i přesto tuto dřevinu ošetřit lazurou, dopadne to v drtivé většině popraskáním povrchu a odpadáváním šupin lazury. K tomuto dojde v poměrně krátkém období přibližně 3 měsíců," upozorňuje odbornice Monika Linghartová. V případě použití oleje je nutno nábytek ošetřit dvakrát za rok. Poprvé před sezonou a podruhé na konci sezony, jinak dojde k zašednutí.

Měkké dřevo

Tenkovrstvá lazura je nejlepší ochranná vrstva pro měkké dřevo (například smrk, borovice nebo modřín). Silnovrstvá lazura se nedoporučuje, například u židlí dochází při vstávání k pocitu přilepení. "Pokud chcete svůj nábytek odlišit barevným odstínem, není to žádný problém. Postupuje se ovšem jinak. Nejdříve se dřevo namoří barevným mořidlem do požadované barvy a po zaschnutí se natře vrchním lakem. Tím se docílí ochranné vrstvy až na dobu sedmi let," říká Monika Linghartová z Hornbachu.

Nevýhodou je cenová náročnost. Lazury lze používat pouze pro masivní dřevo. Lazuru nelze použít na dýhu, protože nemá dostatečnou hloubku pro prolnutí do dřeva, dojde tím k jejímu znehodnocení.